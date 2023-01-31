Для детей из приграничья в Белгородской области создадут адаптационный центр

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
С 1 марта в Белгородской области стартует проект «Солнечный круг». Реализует его Разуменский дом детства. Там детям из приграничья окажут комплексную помощь.
Планируется, что это будет сеть связанных между собой площадок из девяти приграничных муниципалитетов. Их оснастят оборудованием, оборудуют кабинет психолога, сенсорную комнату, зал для групповых занятий.
Оказывать помощь будут детям-переселенцам из ЛНР и ДНР, которые временно оказались в приграничье Белгородской области, детям из приёмных и опекунских семей, а также детям-сиротам, которые находятся в приграничье и испытывают стресс в связи с СВО.
«Солнечный круг» должен охватить за время своей работы 830 детей. Они смогут пройти полную диагностику и последующую коррекцию. Белгородцам хотят укрепить соматическое здоровье, снизить последствия психологических травм, помочь в адаптации к происходящему и дальнейшему развитию личности.
Разуменский дом детства победил в конкурсе Фонда президентских грантов и получил поддержку в размере 4,8 млн рублей.