Для детей из приграничья в Белгородской области создадут адаптационный центр

Оказывать помощь будут детям-переселенцам из ЛНР и ДНР, которые временно оказались в приграничье Белгородской области, детям из приёмных и опекунских семей, а также детям-сиротам, которые находятся в приграничье и испытывают стресс в связи с СВО.