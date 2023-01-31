Детям войны не выдают автомобили в Белгородской области

Posted Сегодня, 19:42
Published Сегодня, 19:42
Modified Сегодня, 19:44
Updated Сегодня, 19:44
Пожилой житель региона услышал по телевизору в региональных новостях заманчивую новость: журналисты сообщили, что детям войны, живущим в Белгородской области, бесплатно выдают автомобили. Его сын решил уточнить у губернатора, правда ли это.
Глава региона в вечернем прямом эфире это опроверг: никакие автомобили детям войны не выдают:
У меня впечатление, что Ваш уважаемый папа услышал неправильную информацию, потому что в новостях Белгорода, мы просмотрели, такое не озвучивали. Решений таких не принималось. Единственное, мы сейчас всем детям войны начисляем ежемесячную выплату. До 2021 года эта выплата начислялась только отдельным категориям.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в 2022 году на выплаты детям войны в регионе выделяли 1,1 млрд рублей. Выплаты положены тем белгородцам, которые родились в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года.