Дело о пьяном ДТП в Белгороде с двумя погибшими дошло до суда

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В Белгороде произошла авария со смертельным исходом. На проезде Автомобилистов пьяный водитель Porsche Cayenne Turbo выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Lancer. Водитель и пассажир Mitsubishi не пережили такое столкновение.
Мужчина полностью признал свою вину в случившемся и возместил ущерб потерпевшим. 27 января ему утвердили заключение по обвинению согласно п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ.
Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы, а также лишение права занимать некоторые должности и заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.