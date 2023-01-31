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Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Дело о пьяном ДТП в Белгороде с двумя погибшими дошло до суда

31 января 2023, 07:50
Фото: 1MI

Два человека погибли после столкновения Porsche и Mitsubishi в Белгороде

Авария произошла на проезде Автомобилистов. Подозреваемый выехал на встречную полосу, после чего машины столкнулись, сообщили в прокуратуре. Установлено, что водитель Porsche был пьян.

В Белгороде произошла авария со смертельным исходом. На проезде Автомобилистов пьяный водитель Porsche Cayenne Turbo выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Lancer. Водитель и пассажир Mitsubishi не пережили такое столкновение.

Мужчина полностью признал свою вину в случившемся и возместил ущерб потерпевшим. 27 января ему утвердили заключение по обвинению согласно п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ.

Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы, а также лишение права занимать некоторые должности и заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

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#Ася Дугнист#Смертельное ДТП#Происшествия#Белгород
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