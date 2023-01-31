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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Будут ли сухие пайки для школьников за январь? Белгородцы ждут ответа от властей

31 января 2023, 09:05
Фото: Bel.ru

Белгородцы жалуются на неполучение сухих пайков для школьников за январь

По словам жителей региона, продуктовые наборы за первый месяц года получили только льготники. Чёткого ответа по остальным категориям пока нет: в мэрии говорят, что нет соответствующего документа, а власти Белгородского района утверждают, что вопрос прорабатывается.
Сюжет
Дистант

Белгородцы обеспокоены тем, что их дети, находящиеся на дистанционном обучении, не получили продуктовые наборы за январь. По словам жителей региона, сухпайки выдали только детям-льготникам. Остальные продуктов не получили. Причём речь идёт как о школьниках, так и студентах учреждений СПО.

Одна из жительниц региона утверждает, что ей якобы заявили в управлении образования, что «сухие пайки нельготной категории в январе не предусмотрены». Она поинтересовалась: почему?

Ответ на вопросы горожан дали представители мэрии Белгорода. В горадминистрации заявили, что пока нет документа, по которому можно возобновить выдачу продуктовых наборов.

Выдача сухих пайков нельготным категориям за период с октября по конец декабря была установлена постановлением правительства Белгородской области. В отношении учебных дней января такого документа нет.
ответ мэрии Белгорода

Ещё один комментарий по ситуации дал глава Белгородского района Владимир Перцев. На вопрос белгородки о том, продолжится ли в 2023 году выдача пайков детям на дистанте, он ответил, что «данный вопрос прорабатывается».

Таким образом, чёткого ответа на вопрос, продолжат ли выдавать школьникам и студентам СПО на дистанте продуктовые наборы, пока нет.

После того, как на онлайн-обучение отправили школы в нескольких приграничных районах, а также в Яковлевском горокруге и Белгороде, ученикам решили выдавать сухие пайки. Причём получали их не только льготники. Спустя время аналогичное решение приняли и по студентам СПО.

При этом ранее власти заявляли, что в 2023 году на предоставление бесплатного питания школьникам плановые средства составляют порядка 2,1 млрд рублей.

Всем белгородским школьникам на дистанте планируют выдавать сухпайки
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#Сухие пайки#Январь#Продуктовые наборы#Школьники#Дистант#Студенты СПО#Общество#Белгородская область#Владимир перцев#Инна Рогова
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