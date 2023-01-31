Будут ли сухие пайки для школьников за январь? Белгородцы ждут ответа от властей

После того, как на онлайн-обучение отправили школы в нескольких приграничных районах, а также в Яковлевском горокруге и Белгороде, ученикам решили выдавать сухие пайки. Причём получали их не только льготники. Спустя время аналогичное решение приняли и по студентам СПО.