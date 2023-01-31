Будут ли сухие пайки для школьников за январь? Белгородцы ждут ответа от властей

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Белгородцы обеспокоены тем, что их дети, находящиеся на дистанционном обучении, не получили продуктовые наборы за январь. По словам жителей региона, сухпайки выдали только детям-льготникам. Остальные продуктов не получили. Причём речь идёт как о школьниках, так и студентах учреждений СПО.
Одна из жительниц региона утверждает, что ей якобы заявили в управлении образования, что «сухие пайки нельготной категории в январе не предусмотрены». Она поинтересовалась: почему?
Ответ на вопросы горожан дали представители мэрии Белгорода. В горадминистрации заявили, что пока нет документа, по которому можно возобновить выдачу продуктовых наборов.
Выдача сухих пайков нельготным категориям за период с октября по конец декабря была установлена постановлением правительства Белгородской области. В отношении учебных дней января такого документа нет.
ответ мэрии Белгорода
Ещё один комментарий по ситуации дал глава Белгородского района Владимир Перцев. На вопрос белгородки о том, продолжится ли в 2023 году выдача пайков детям на дистанте, он ответил, что «данный вопрос прорабатывается».
Таким образом, чёткого ответа на вопрос, продолжат ли выдавать школьникам и студентам СПО на дистанте продуктовые наборы, пока нет.
После того, как на онлайн-обучение отправили школы в нескольких приграничных районах, а также в Яковлевском горокруге и Белгороде, ученикам решили выдавать сухие пайки. Причём получали их не только льготники. Спустя время аналогичное решение приняли и по студентам СПО.
При этом ранее власти заявляли, что в 2023 году на предоставление бесплатного питания школьникам плановые средства составляют порядка 2,1 млрд рублей.