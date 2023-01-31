Более 9 тысяч незаконно мобилизованных граждан в РФ удалось вернуть домой

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В России вернули домой более 9 тыс. незаконно мобилизованных граждан. Статистикой с президентом РФ Владимиром Путиным поделился генеральный прокурор Игорь Краснов. Встреча состоялась 31 января.
По словам Краснова, среди тех, кого удалось вернуть, были люди, которые не подлежали частичной мобилизации по состоянию здоровья.
В Белгородской области с 22 сентября мобилизовали 4,1 тыс. человек. Об этом губернатор Вячеслав Гладков ранее доложил Владимиру Путину. Официально число долгое время не разглашалось.
Часть людей удалось вернуть. В конце октября сообщалось, что после дополнительных осмотров медиков домой отправили порядка 200 белгородцев.