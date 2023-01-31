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Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Более 9 тысяч незаконно мобилизованных граждан в РФ удалось вернуть домой

31 января 2023, 12:47
Фото: 1MI
Число назвал генпрокурор Игорь Краснов на встрече с главой государства, сообщают «Новые известия». Среди тех, кого удалось вернуть, есть люди, которые не подлежали мобилизации по состоянию здоровья.

В России вернули домой более 9 тыс. незаконно мобилизованных граждан. Статистикой с президентом РФ Владимиром Путиным поделился генеральный прокурор Игорь Краснов. Встреча состоялась 31 января.

По словам Краснова, среди тех, кого удалось вернуть, были люди, которые не подлежали частичной мобилизации по состоянию здоровья.

В Белгородской области с 22 сентября мобилизовали 4,1 тыс. человек. Об этом губернатор Вячеслав Гладков ранее доложил Владимиру Путину. Официально число долгое время не разглашалось.

Часть людей удалось вернуть. В конце октября сообщалось, что после дополнительных осмотров медиков домой отправили порядка 200 белгородцев.

Итоги мобилизации в Белгородской области
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#Инна Рогова#Частичная мобилизация#Возвращение#Незаконно мобилизованные#Спецоперация#СВО#Игорь Краснов#Владимир Путин#Генпрокуратура
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