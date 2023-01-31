Без паники: в районах Белгородской области одновременно включат громкоговорители

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:51
В Белгородской области 1 февраля проверят работу систем оповещения населения. Уличные громкоговорители в среду включат как минимум в двух муниципалитетах — Валуйском горокруге и Красногвардейском районе.
О проверке местных жителей предупредили главы Алексей Дыбов и Анна Куташова. Людей попросили сохранять спокойствие.
Примечательно, что громкоговорители планируют включить в одно время — в 14:15. По словам Анны Куташовой, проверка систем оповещения продлится до 14:30.
Алексей Дыбов добавил, что проверку проводит ГУ МЧС России по Белгородской области.
Напомним, что в Белгороде системы оповещения проверяли ежедневно со 2 декабря по 24 января. Проверка проходила в одно и то же время — в 14:30.
Ранее белгородцы жаловались, что не слышали сирены во время предыдущих её включений. Однако губернатор Вячеслав Гладков не согласился и заявил, что звуковое голосовое оповещение всё-таки было.
В то же время МЧС по итогам внеплановой проверки в октябре выяснило, что не во всех населённых пунктах приграничного Белгородского района создали муниципальную систему оповещения.