Бесплатные курсы по оказанию первой медицинской помощи возобновят в Белгороде

Белгородцев научат проводить сердечно-лёгочную реанимацию, определять виды кровотечений, оказывать первую помощь при травмах и наружных кровотечениях и другим вещам, которые могут оказаться полезными каждому. Всё это можно будет отработать на манекенах и оборудовании.