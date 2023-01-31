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Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Бесплатные курсы по оказанию первой медицинской помощи возобновят в Белгороде

31 января 2023, 07:27
Фото: 1MI
Анонсировали новые занятия в Центре медицины катастроф. Пройти курс можно будет уже в феврале.

Осенью в Белгороде начали преподавать курсы по оказанию первой медицинской помощи. В первый раз они стартовали 3 октября, после был перерыв.

Теперь занятия возобновляются. Они начинаются с 5 февраля. Это однодневный курс, который проходит с 9 утра до 17 вечера по адресу ул. Корочанская, 85а.

Курсы проводят специалисты своего дела — действующие сотрудники, фельдшеры и врачи скорой медпомощи и отделения службы медицины катастроф.

Белгородцев научат проводить сердечно-лёгочную реанимацию, определять виды кровотечений, оказывать первую помощь при травмах и наружных кровотечениях и другим вещам, которые могут оказаться полезными каждому. Всё это можно будет отработать на манекенах и оборудовании.

Группы формируются по наполнению, максимальное количество — 20 человек. Записаться можно на сайте или по телефону 56-98-94.

Чему будут обучать белгородцев на курсах по оказанию первой медицинской помощи
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#Новости Белгорода#Медицина#Белгород#Медицинская помощь#Курсы по оказанию первой помощи#Ася Дугнист
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