Бесплатные курсы по оказанию первой медицинской помощи возобновят в Белгороде

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Осенью в Белгороде начали преподавать курсы по оказанию первой медицинской помощи. В первый раз они стартовали 3 октября, после был перерыв.
Теперь занятия возобновляются. Они начинаются с 5 февраля. Это однодневный курс, который проходит с 9 утра до 17 вечера по адресу ул. Корочанская, 85а.
Курсы проводят специалисты своего дела — действующие сотрудники, фельдшеры и врачи скорой медпомощи и отделения службы медицины катастроф.
Белгородцев научат проводить сердечно-лёгочную реанимацию, определять виды кровотечений, оказывать первую помощь при травмах и наружных кровотечениях и другим вещам, которые могут оказаться полезными каждому. Всё это можно будет отработать на манекенах и оборудовании.
Группы формируются по наполнению, максимальное количество — 20 человек. Записаться можно на сайте или по телефону 56-98-94.