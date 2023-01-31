Белгородской области разрешили не продлевать «жёлтый» уровень каждые 15 дней

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Президент Владимир Путин снял ограничение по срокам действия уровней террористической опасности. Ранее период составлял не более 15 дней. После этого сроки приходилось продлевать.
Указом главы государства от 31 января это ограничение исключили. Теперь решение о введении того или иного уровня террористической опасности может быть бессрочным и действовать до его официальной отмены.
«Жёлтый» (высокий) уровень опасности действует в приграничных регионах, в том числе в Белгородской области. Впервые его ввели ещё в апреле. Из-за действовавших ограничений его не раз продлевали. Сейчас, например, он актуален до 4 февраля.
Помимо этого, в октябре в Белгородской области ввели режим среднего реагирования. Также как минимум до апреля в регионе действует запрет на продажу пиротехники, исключение — хлопушки и бенгальские огни.