Белгородские врачи попросили спасти их от компьютерной рутины

Гладкова озадачила такая жалоба. По его данным, программа «Веб-МИС» была внедрена достаточно давно — в 2012–2014 годах для ведения электронных карт пациентов и доказала свою эффективность. Её главной целью было освободить врачей от бумажной работы и экономить время при приёме больных. Поэтому глава региона не понял, что именно не устраивает специалиста. Но подчеркнул, что не вести электронные карты не получится.