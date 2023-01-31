Белгородские врачи попросили спасти их от компьютерной рутины

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков зачитал обращение врача, которое она назвала криком души. В нём говорилось о постоянно зависающей программе «Веб-МИС» для ведения электронных карт. Глава Белгородской области назвал жалобу слишком эмоциональной.
Новая программа «Веб-МИС» постоянно зависает, работать с ней невозможно, на пациента остаётся 1-2 минуты. Ещё новшество — вбивать пройденную человеком диспансеризацию в этой программе. Сколько будет продолжаться это издевательство над врачами? Верните должности статистов, а нам дайте лечить больных. Это крик души всех медработников!
Василиса, белгородский врач
Гладкова озадачила такая жалоба. По его данным, программа «Веб-МИС» была внедрена достаточно давно — в 2012–2014 годах для ведения электронных карт пациентов и доказала свою эффективность. Её главной целью было освободить врачей от бумажной работы и экономить время при приёме больных. Поэтому глава региона не понял, что именно не устраивает специалиста. Но подчеркнул, что не вести электронные карты не получится.
Полностью не вести электронные карты — мне кажется, это невозможно. Без обид, достаточно эмоциональное высказывание, хочется больше рациональных предложений. Буду ждать!
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, с начала спецоперации из Белгородской области из-за обстрелов уехали на ПМЖ в другие регионы около 300 медиков, из них около 80 врачей. Чтобы немного снизить отток медицинских кадров из региона, для медработников и сотрудников соцзащиты из приграничья введут доплаты. Они будут получать на треть больше, чем раньше.