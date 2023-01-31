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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Белгородская строительная компания выплатит застройщику Новой жизни 11,2 млн рублей

31 января 2023, 09:32
Фото: 1MI
Иск появился на сайте Арбитражного суда Белгородской области.
Сюжет
Суд

В сентябре 2022 года АО СЗ «Дирекция ЮЗР» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «НЖ-Строй». Застройщик «Дирекция Юго-Западного района» требовала взыскать с «НЖ-Строй» 4 682 209 рублей убытков, 5 609 168 рублей гарантийного обеспечения контракта, 630 631 рублей процентов за пользование чужими деньгами за период с 16 июня 2020 года по 31 марта 2022 года.

В январе текущего года иск суд удовлетворил полностью. Также «НЖ-Строй» придётся выплатить 134 850 рублей процентов за пользование чужими деньгами за период с 2 октября 2022 года по 26 января 2023 года. Кроме того, компании предстоит выплатить 76 784 рублей госпошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО «НЖ-Строй» было зарегистрировано в 2019 году в Белгороде. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Управляющая компания — ООО Управляющая компания «Монолитстрой».

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#Алина Харина#Суд#Новая жизнь#Долг#Общество#Эксклюзив#Дирекция ЮЗР#Арбитражный суд#НЖ-Строй#Белгород
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