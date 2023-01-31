Белгородская строительная компания выплатит застройщику Новой жизни 11,2 млн рублей

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В сентябре 2022 года АО СЗ «Дирекция ЮЗР» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «НЖ-Строй». Застройщик «Дирекция Юго-Западного района» требовала взыскать с «НЖ-Строй» 4 682 209 рублей убытков, 5 609 168 рублей гарантийного обеспечения контракта, 630 631 рублей процентов за пользование чужими деньгами за период с 16 июня 2020 года по 31 марта 2022 года.
В январе текущего года иск суд удовлетворил полностью. Также «НЖ-Строй» придётся выплатить 134 850 рублей процентов за пользование чужими деньгами за период с 2 октября 2022 года по 26 января 2023 года. Кроме того, компании предстоит выплатить 76 784 рублей госпошлины.
Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО «НЖ-Строй» было зарегистрировано в 2019 году в Белгороде. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Управляющая компания — ООО Управляющая компания «Монолитстрой».