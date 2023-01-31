Белгородская строительная компания выплатит застройщику Новой жизни 11,2 млн рублей

В сентябре 2022 года АО СЗ «Дирекция ЮЗР» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «НЖ-Строй». Застройщик «Дирекция Юго-Западного района» требовала взыскать с «НЖ-Строй» 4 682 209 рублей убытков, 5 609 168 рублей гарантийного обеспечения контракта, 630 631 рублей процентов за пользование чужими деньгами за период с 16 июня 2020 года по 31 марта 2022 года.