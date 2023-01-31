Белгородская область стала второй в РФ по числу выявленных случаев онкозаболеваний

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Белгородская область по итогам общероссийского рейтинга стала второй по числу выявленных онкологических заболеваний. В региональном минздраве уточнили, что у 62% пациентов рак обнаруживают на первой или второй стадиях. Только с помощью мобильных медкомплексов онкологию выявили у 2,4 тыс. белгородцев.
Медики регулярно проводят проверки населения на онкологию. Одна из таких состоится 2 февраля. Врачи в этот день обследуют белгородцев на онкозаболевания кожи, проведут диагностику молочных желёз у женщин.
Проверку можно пройти бесплатно. Обследование развернут на базе ТЦ «Мега Гринн».
В этот день на площадке будут работать и медики из областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Белгородцы смогут проверить состояние сердечно-сосудистой системы на кардиовизоре, пройти скрининговое обследование на уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное и внутриглазное давление.
Врач-диетолог даст бесплатную консультацию по правильному питанию, расскажет о безопасных способах снижения веса и антираковых продуктах. Обсудить выявленные проблемы белгородцы смогут с врачом-терапевтом.