Белгородская область стала второй в РФ по числу выявленных случаев онкозаболеваний

В этот день на площадке будут работать и медики из областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Белгородцы смогут проверить состояние сердечно-сосудистой системы на кардиовизоре, пройти скрининговое обследование на уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное и внутриглазное давление.