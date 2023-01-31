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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Белгородская область стала второй в РФ по числу выявленных случаев онкозаболеваний

31 января 2023, 10:16
Фото: 1MI

Белгородцы смогут бесплатно обследоваться на онкологию

Только при помощи мобильных медицинских комплексов подозрение на рак обнаружили у 2,4 тыс. человек. Жители региона смогут пройти бесплатную проверку: 2 февраля её организуют в «Мега Гринне». Медики обследуют пациентов в том числе на онкозаболевания кожи, сообщили в минздраве.

Белгородская область по итогам общероссийского рейтинга стала второй по числу выявленных онкологических заболеваний. В региональном минздраве уточнили, что у 62% пациентов рак обнаруживают на первой или второй стадиях. Только с помощью мобильных медкомплексов онкологию выявили у 2,4 тыс. белгородцев.

Медики регулярно проводят проверки населения на онкологию. Одна из таких состоится 2 февраля. Врачи в этот день обследуют белгородцев на онкозаболевания кожи, проведут диагностику молочных желёз у женщин.

Проверку можно пройти бесплатно. Обследование развернут на базе ТЦ «Мега Гринн».

В этот день на площадке будут работать и медики из областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Белгородцы смогут проверить состояние сердечно-сосудистой системы на кардиовизоре, пройти скрининговое обследование на уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное и внутриглазное давление.

Врач-диетолог даст бесплатную консультацию по правильному питанию, расскажет о безопасных способах снижения веса и антираковых продуктах. Обсудить выявленные проблемы белгородцы смогут с врачом-терапевтом.

За три месяца почти у 2000 белгородцев нашли симптомы онкологии
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#Рак#Онкология#Обследование#Медицина#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Мега гринн#Инна Рогова
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