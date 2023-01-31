Андрей Дятлов покинул пост вице-мэра Белгорода по финансам и бюджетным отношениям

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
В пресс-службе мэрии Белгорода сообщили, что Андрей Дятлов покинул пост замглавы администрации города – руководителя комитета финансов и бюджетных отношений.
Произошло это из-за истечения срока трудового договора. Распоряжение подписали сегодня, имя нового заместителя пока не озвучивали.
Напомним, что пост заместителя мэра Белгорода по финансам и бюджетным отношениям Андрей Дятлов занял 6 июля 2022 года. Тогда депутаты горсовета поддержали введение в структуру мэрии новой должности. До поста заместителя мэра Дятлов с 1 февраля занимал должность руководителя комитета финансов и бюджетных отношений администрации города.