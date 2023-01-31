Андрей Дятлов покинул пост вице-мэра Белгорода по финансам и бюджетным отношениям

Напомним, что пост заместителя мэра Белгорода по финансам и бюджетным отношениям Андрей Дятлов занял 6 июля 2022 года. Тогда депутаты горсовета поддержали введение в структуру мэрии новой должности. До поста заместителя мэра Дятлов с 1 февраля занимал должность руководителя комитета финансов и бюджетных отношений администрации города.