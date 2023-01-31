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Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

Андрей Дятлов покинул пост вице-мэра Белгорода по финансам и бюджетным отношениям

31 января 2023, 16:59
Фото: администрация Белгорода
Андрей Дятлов
В мэрии города сообщили, что связано это с истечением срока трудового договора.

В пресс-службе мэрии Белгорода сообщили, что Андрей Дятлов покинул пост замглавы администрации города – руководителя комитета финансов и бюджетных отношений.

Произошло это из-за истечения срока трудового договора. Распоряжение подписали сегодня, имя нового заместителя пока не озвучивали.

Напомним, что пост заместителя мэра Белгорода по финансам и бюджетным отношениям Андрей Дятлов занял 6 июля 2022 года. Тогда депутаты горсовета поддержали введение в структуру мэрии новой должности. До поста заместителя мэра Дятлов с 1 февраля занимал должность руководителя комитета финансов и бюджетных отношений администрации города.

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