Жители Строителя решают судьбу заброшенного здания «Макдоналдса»

Олег Медведев ответил, что в 2023 году управление экономики подберёт инвестора для этого объекта. После ремонта трассы трафик на ней снова высокий, и этот фактор поможет найти грамотное применение зданию у дороги — ведь изначально трасса была «кормильцем» для него.