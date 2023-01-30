Жители Строителя решают судьбу заброшенного здания «Макдоналдса»

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
Горожане пожаловались, что на фоне обновлённой федеральной трассы М-2 заброшенное здание бывшего «Макдоналдса» представляет собой жалкое зрелище и попросили найти ему хозяина.
Олег Медведев ответил, что в 2023 году управление экономики подберёт инвестора для этого объекта. После ремонта трассы трафик на ней снова высокий, и этот фактор поможет найти грамотное применение зданию у дороги — ведь изначально трасса была «кормильцем» для него.
Медведев попросил жителей Строителя рассказать, что бы они хотели видеть в этом доме — заведение общепита или что-то поинтереснее? А власти в соответствии с пожеланиями яковлевцев найдут для него инвестора.
Напомним, ресторан быстрого питания в Строителе закрылся ещё в 2016 году. По решению суда «Макдоналдс» заставили выплатить застройщику здания 25 млн рублей.