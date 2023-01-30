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Published Сегодня, 18:40

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Жители Строителя решают судьбу заброшенного здания «Макдоналдса»

30 января 2023, 18:40
Фото: 1MI
О будущем строения у трассы М-2 в Строителе Белгородской области, где раньше находился «Макдоналдс», в ходе прямого эфира 30 января рассказал глава Яковлевского округа Олег Медведев.

Горожане пожаловались, что на фоне обновлённой федеральной трассы М-2 заброшенное здание бывшего «Макдоналдса» представляет собой жалкое зрелище и попросили найти ему хозяина.

Олег Медведев ответил, что в 2023 году управление экономики подберёт инвестора для этого объекта. После ремонта трассы трафик на ней снова высокий, и этот фактор поможет найти грамотное применение зданию у дороги — ведь изначально трасса была «кормильцем» для него.

Медведев попросил жителей Строителя рассказать, что бы они хотели видеть в этом доме — заведение общепита или что-то поинтереснее? А власти в соответствии с пожеланиями яковлевцев найдут для него инвестора.

Напомним, ресторан быстрого питания в Строителе закрылся ещё в 2016 году. По решению суда «Макдоналдс» заставили выплатить застройщику здания 25 млн рублей.

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#Ася Дугнист#Белгородская область#Строитель#Олег Медведев#Общество#Общепит#Макдоналдс
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