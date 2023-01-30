Женщины чаще создавали бизнес в рамках белгородского проекта «Новые возможности»

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В рамках проекта субъекты малого и среднего предпринимательства чаще создавали женщины. Также известно, что предприятия в основном открывали люди старше 26 лет:
Здесь можно говорить об осознанном, а не импульсивном принятии решений. У нас наиболее заметные веса — это самозанятые и работающие. Они принимали решение в открытии бизнеса не ситуационно, а сравнивая с тем, что у них было на тот момент времени.
Дмитрий Гладский
Также Дмитрий Гладский отметил и высокий показатель количества безработных в рамках проекта, так как это помогло решить вопрос занятости.