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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Женщины чаще создавали бизнес в рамках белгородского проекта «Новые возможности»

30 января 2023, 09:35
Фото: 1MI
Замгубернатора Дмитрий Гладский рассказал во время оперсовещания о портрете созданных субъектов МСП в рамках реализации проекта «Новые возможности».

В рамках проекта субъекты малого и среднего предпринимательства чаще создавали женщины. Также известно, что предприятия в основном открывали люди старше 26 лет:

Здесь можно говорить об осознанном, а не импульсивном принятии решений. У нас наиболее заметные веса — это самозанятые и работающие. Они принимали решение в открытии бизнеса не ситуационно, а сравнивая с тем, что у них было на тот момент времени.
Дмитрий Гладский
Фото: правительство Белгородской области

Также Дмитрий Гладский отметил и высокий показатель количества безработных в рамках проекта, так как это помогло решить вопрос занятости.

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#Алина Харина#Малый бизнес#МСП#Экономика#Губернатор#Белгородская область#Дмитрий Гладский#Проект Новые возможности
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