За срыв рейсов перевозчик в Белгородской области выплатит больше 1 млн рублей штрафа

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Об организации пассажирских перевозок по маршрутам Яковлевского горокруга рассказал глава администрации муниципалитета Олег Медведев. По его словам, на территории горокруга действуют 22 маршрута. Пассажиропоток составляет 750 тыс. человек в год. Три муниципальных контракта на перевозки заключили с ООО «Экополис».
Отметим, что межмуниципальный маршрут с наибольшим потоком людей № 220 перевозит больше 295 тыс. человек в год. С 1 января по маршруту увеличили количество автобусов до восьми. С 2023 года по этому маршруту в будни ходит 82 рейса, а в выходные — 42.
Как отметил глава округа, 8 января текущего год было зафиксировано ухудшение транспортного сообщения — в этот день было сорвано 54% рейсов на 12 маршрутах из 22. Причина — выход подвижного состава из строя. С подрядными организациями были проведены переговоры, в рейс вывели подменные маршруты, по четырём маршрутам полностью исключили срывы и существенно улучшили по двум, провели ремонт техники. Из 12 проблемных рейсов ситуацию нормализовали по семи.
По итогам месяца к перевозчику будут применены штрафные санкции — они составят 1,1 млн рублей.
По округу через месяц повторим доклад. Белгород, Белгородский район и Яковлевский горокруг — большая территориальная агломерация, которая влияет на большое количество людей. Мы должны сейчас внимательно следить за развитием ситуации.
Вячеслав Гладков