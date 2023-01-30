За срыв рейсов перевозчик в Белгородской области выплатит больше 1 млн рублей штрафа

Как отметил глава округа, 8 января текущего год было зафиксировано ухудшение транспортного сообщения — в этот день было сорвано 54% рейсов на 12 маршрутах из 22. Причина — выход подвижного состава из строя. С подрядными организациями были проведены переговоры, в рейс вывели подменные маршруты, по четырём маршрутам полностью исключили срывы и существенно улучшили по двум, провели ремонт техники. Из 12 проблемных рейсов ситуацию нормализовали по семи.