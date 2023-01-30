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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

За срыв рейсов перевозчик в Белгородской области выплатит больше 1 млн рублей штрафа

30 января 2023, 08:22
Фото: 1MI
8 января в Яковлевском горокруге сорвалось 54% рейсов общественного транспорта.
Сюжет
Штраф

Об организации пассажирских перевозок по маршрутам Яковлевского горокруга рассказал глава администрации муниципалитета Олег Медведев. По его словам, на территории горокруга действуют 22 маршрута. Пассажиропоток составляет 750 тыс. человек в год. Три муниципальных контракта на перевозки заключили с ООО «Экополис».

Отметим, что межмуниципальный маршрут с наибольшим потоком людей № 220 перевозит больше 295 тыс. человек в год. С 1 января по маршруту увеличили количество автобусов до восьми. С 2023 года по этому маршруту в будни ходит 82 рейса, а в выходные — 42.

Как отметил глава округа, 8 января текущего год было зафиксировано ухудшение транспортного сообщения — в этот день было сорвано 54% рейсов на 12 маршрутах из 22. Причина — выход подвижного состава из строя. С подрядными организациями были проведены переговоры, в рейс вывели подменные маршруты, по четырём маршрутам полностью исключили срывы и существенно улучшили по двум, провели ремонт техники. Из 12 проблемных рейсов ситуацию нормализовали по семи.

По итогам месяца к перевозчику будут применены штрафные санкции — они составят 1,1 млн рублей.

По округу через месяц повторим доклад. Белгород, Белгородский район и Яковлевский горокруг — большая территориальная агломерация, которая влияет на большое количество людей. Мы должны сейчас внимательно следить за развитием ситуации.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Перевозчик#Срыв рейсов#Штраф#Автобус по расписанию#Общество#Губернатор#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Вячеслав Гладков#Олег Медведев
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