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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

За месяц в Белгородской области выявили пять очагов бешенства

30 января 2023, 13:41
Фото: 1MI
Их зафиксировали в трёх муниципалитетах, сообщили в белгородском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. На территориях ввели карантин.

Впервые в этом году выявили бешенство и объявили карантин в Белгородской области в Ровеньском районе. Обнаружили очаг в приграничном селе Айдар. Второе животное с бешенством нашли в селе Кубраки Вейделевского района. Там также ввели карантин.

На прошлой неделе нашли сразу два новых очага вируса в одном муниципалитете — в Бирюче и селе Плюхино Красногвардейского района. Пятым животным с выявленным бешенством стала собака из Вейделевского района, населённый пункт не указан.

Так, антиген вируса бешенства нашли у двух собак, двух лис и одной кошки. Напомним, карантин действует на неблагоприятной территории два месяца после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного.

Вирус бешенства поражает нервную систему и вызывает необратимые последствия. Для животного он равен смерти, поэтому для защиты необходимо регулярно проходить вакцинацию.

В 2022 году в регионе зарегистрировали свыше 30 случаев бешенства.

Сразу в двух местах одного района в Белгородской области нашли бешеных животных
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Вейделевский район#Бешенство#Красногвардейский район#Приграничье#Карантин#Ограничения#Ровеньский район
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