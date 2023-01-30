За месяц в Белгородской области выявили пять очагов бешенства

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Впервые в этом году выявили бешенство и объявили карантин в Белгородской области в Ровеньском районе. Обнаружили очаг в приграничном селе Айдар. Второе животное с бешенством нашли в селе Кубраки Вейделевского района. Там также ввели карантин.
На прошлой неделе нашли сразу два новых очага вируса в одном муниципалитете — в Бирюче и селе Плюхино Красногвардейского района. Пятым животным с выявленным бешенством стала собака из Вейделевского района, населённый пункт не указан.
Так, антиген вируса бешенства нашли у двух собак, двух лис и одной кошки. Напомним, карантин действует на неблагоприятной территории два месяца после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного.
Вирус бешенства поражает нервную систему и вызывает необратимые последствия. Для животного он равен смерти, поэтому для защиты необходимо регулярно проходить вакцинацию.
В 2022 году в регионе зарегистрировали свыше 30 случаев бешенства.