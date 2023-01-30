Юбилейный, десятый Югорский лыжный марафон пройдет 7-8 апреля

По сообщению издания muksun.fm, первый Югорский лыжный марафон прошел в 2013 году. С этого времени спортивное событие организуют каждый год. В прошлом году спортсмены из шестидесяти одного региона России приехали в Ханты-Мансийск, чтобы принять участие в марафоне. Организаторами являются правительство ХМАО, Федерация лыжных гонок Югры и АУ «ЮграМегаСпорт» при поддержке банка «Открытие». Информационным партнером выступает медиахолдинг 1MI.