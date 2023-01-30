Юбилейный, десятый Югорский лыжный марафон пройдет 7-8 апреля

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
По сообщению издания muksun.fm, первый Югорский лыжный марафон прошел в 2013 году. С этого времени спортивное событие организуют каждый год. В прошлом году спортсмены из шестидесяти одного региона России приехали в Ханты-Мансийск, чтобы принять участие в марафоне. Организаторами являются правительство ХМАО, Федерация лыжных гонок Югры и АУ «ЮграМегаСпорт» при поддержке банка «Открытие». Информационным партнером выступает медиахолдинг 1MI.
Для участия в ежегодном лыжном марафоне в Ханты-Мансийск приезжают в том числе именитые спортсмены - призеры Олимпийских игр и другие титулованные атлеты. В разное время победителями мероприятия становились чемпионы Олимпийских игр Александр Легков, Евгений Дементьев, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Татьяна Сорина. Также участниками Югорского лыжного марафона были единственный в истории двукратный обладатель звания «Король лыж» Петтер Нортуг из Норвегии, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева и многие другие знаменитые спортсмены.
В прошлом сезоне по количеству финишировавших участников на дистанции пятьдесят километров Югорский лыжный марафон занял второе место в топе самых массовых российских марафонов - на первой строчке расположился Деминский марафон, который проходит в Ярославской области.
В 2023 году мероприятие пройдет седьмого и восьмого апреля. В первый день состоится забег на дистанцию пятьдесят километров классическим стилем. Во второй день участники смогут пройти свободным стилем дистанцию пять, двадцать пять и пятьдесят километров. Для участия в спортивном событии необходимо уплатить регистрационный сбор и зарегистрироваться на сайте ugraloppet.ru.
Банк “Открытие”, выступая в качестве партнера марафона, подготовил призовой фонд. Также кредитно-финансовое учреждение организует развлекательную программу для зрителей. Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка Виталий Мосунов выразил надежду, что в этом сезоне в мероприятии примут участие гости из других регионов Российской Федерации, известные отечественные и зарубежные спортсмены.