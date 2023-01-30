Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Вывоз мусора в Белгороде задерживался из-за разбитой дороги на полигон ТКО

30 января 2023, 07:44
Фото: 1MI
Информацию озвучил генеральный директор ООО «ЦЭБ» Сергей Дуюн во время оперсовещания.
Сюжет
Мусор

По словам гендиректора ЦЭБа, из-за плохого дорожного покрытия к полигону в Стрелецком с учётом погодных условий произошла поломка спецтехники. Это привело к задержке вывоза ТКО. «Экотранс» дважды за январь устранял эту проблему. Сергей Дуюн отметил, что дорогу к полигону необходимо отремонтировать, так как весной дорогу размывает и есть вероятность повторения ситуации с поломкой техники. Дорога к полигону относится к частной собственности.

Составляйте претензию, это частная компания. В противном случае выставляйте счета за поломки транспорта. Эта обязанность собственника. Разберитесь до конца недели. Все должны отвечать за свою деятельность.
Вячеслав Гладков
Читайте также:
Суды не помеха: ЦЭБ заключил с «Флагманом» новый договор на захоронение ТКОПочти 2 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора привезли в Белгородскую областьСуд обязал кинотеатр «Русич» в Белгороде выплатить долги за вывоз мусора
#Алина Харина#ТКО#Мусор#ООО «ЦЭБ»#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Мусорный полигон#Размытие дороги#Сергей Дуюн
Подпишитесь
Утренний обстрел под Белгородом: двое госпитализированы, повреждено шесть домов
Сегодня, 09:55
В хуторе Белгородской области дом три раза попал под обстрел
Сегодня, 07:16
Белгородцы просят не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание
Сегодня, 09:19
Из-за режима ЧС в Белгородской области не могут восстановить 475 обстрелянных домов
Сегодня, 08:04
Белгородэнерго подключило к сетям 34 медучреждения в населённых пунктах региона
Сегодня, 10:05
Верховный суд поставил точку в деле белгородских энергетиков о хищении 241 млн
Сегодня, 08:44