Вывоз мусора в Белгороде задерживался из-за разбитой дороги на полигон ТКО

По словам гендиректора ЦЭБа, из-за плохого дорожного покрытия к полигону в Стрелецком с учётом погодных условий произошла поломка спецтехники. Это привело к задержке вывоза ТКО. «Экотранс» дважды за январь устранял эту проблему. Сергей Дуюн отметил, что дорогу к полигону необходимо отремонтировать, так как весной дорогу размывает и есть вероятность повторения ситуации с поломкой техники. Дорога к полигону относится к частной собственности.