Выставка АГРОС-2023 открывает животноводам Белогорья новые перспективы

– Сегодня сельскохозяйственные организации сферы животноводства, свиноводства и птицеводства все больше фокусируются на повышении рентабельности производства, применяя комплексный подход к увеличению эффективности как своего основного бизнеса, так и тесно связанного с ним направления растениеводства. В связи с этим в отрасли востребованы партнеры, способные обеспечить и продукцию высокого качества, и консалтинг в сфере сельхозпроизводства, и гибкую логистику. «ФосАгро-Регион» зарекомендовала себя как ответственный и надежный партнер. Мы уверены, что решения компании, представленные на АГРОС-2023 найдут своего потребителя. Главное – развиваться и не останавливаться на достигнутом, – отметил Дмитрий Бутусов.