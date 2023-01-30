Выставка АГРОС-2023 открывает животноводам Белогорья новые перспективы

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Проверенные решения для повышения эффективности работы животноводческих предприятий Белгородской области представила компания «ФосАгро-Белгород», входящая в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»). Это фосфорные и азотные кормовые добавки ФосАгро APAFEED® и NITRIVA® FEED, а также системы минерального питания для кормовых культур на основе марок ФосАгро.
Посетители стенда «ФосАгро-Регион» смогли ознакомиться с технологиями и результатами применения представленной продукции на примере конкретных сельхозпредприятий, в том числе и Белгородской области. «ФосАгро-Белгород» работает в регионе более 20 лет и обеспечивает прямые поставки кормовых добавок и минеральных удобрений порядка 1 тыс. клиентов.
Успехи партнеров аграриев Белогорья оценил директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Дмитрий Бутусов.
– Сегодня сельскохозяйственные организации сферы животноводства, свиноводства и птицеводства все больше фокусируются на повышении рентабельности производства, применяя комплексный подход к увеличению эффективности как своего основного бизнеса, так и тесно связанного с ним направления растениеводства. В связи с этим в отрасли востребованы партнеры, способные обеспечить и продукцию высокого качества, и консалтинг в сфере сельхозпроизводства, и гибкую логистику. «ФосАгро-Регион» зарекомендовала себя как ответственный и надежный партнер. Мы уверены, что решения компании, представленные на АГРОС-2023 найдут своего потребителя. Главное – развиваться и не останавливаться на достигнутом, – отметил Дмитрий Бутусов.
Как сообщил директор «ФосАгро-Белгород» Алексей Шмелев, важным направлением работы «ФосАгро-Белгород» в регионе является также консультирование клиентов по всем вопросам, связанным с применением продукции ФосАгро и оптимизацией агротехнологий.
– По традиции мы открываем новый сезон серией семинаров для наших партнеров, ближайший из которых состоится уже 9 февраля в Белгороде. Уверен, что год будет продуктивным для АПК региона, со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы агробизнес получил максимальную прибыль от применения нашей продукции, - сказал Алексей Шмелев.
В прошлом году «ФосАгро-Белгород» совместно с Белгородским ГАУ апробировала новые технологии по повышению продуктивности производства сои на основе минеральных удобрений ФосАгро. Эта культура востребована в производстве кормов для животноводства. Применение сбалансированного минерального питания позволяет получать стабильно высокие урожаи даже в неблагоприятных погодных условиях.
В Чернянском районе области также работает агрополигон «ФосАгро-Белгород», на котором сельхозпроизводители могут увидеть в действии эффективность систем минерального питания от крупнейшего российского поставщика.
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