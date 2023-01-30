Выбитые окна и брошенная мебель: как выглядят дома в центре Белгорода перед сносом

В конце января 2023 года стало известно о сносе многоквартирного дома № 8 на Свято-Троицком бульваре. Займётся этим Белгорблагоустройство. Там же снесут дом № 20, а летом прошлого года в этом квартале не стало дома № 26. В будущем в историческом районе Белгорода построят Белый квартал.