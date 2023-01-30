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Published Сегодня, 14:33

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Updated Сегодня, 14:35

Выбитые окна и брошенная мебель: как выглядят дома в центре Белгорода перед сносом

30 января 2023, 14:33
Фото: Alexey Choffу / Telegram-канал «Белгород № 1. Люди»

В Сети поделились фото домов под снос в Свято-Троицком квартале Белгорода

В Telegram-канале «Белгород № 1. Люди» опубликовали фотографии квартир в старых домах на Свято-Троицком бульваре. Их скоро должны снести ради строительства нашумевшего Белого квартала.

Дома уже расселили, и внутри сейчас царит атмосфера разрушения: нет дверей и окон, на лестницах и в квартирах — горы мусора, под которыми видна брошенная хозяевами старая мебель. Скоро эти дома снесут.

В конце января 2023 года стало известно о сносе многоквартирного дома № 8 на Свято-Троицком бульваре. Займётся этим Белгорблагоустройство. Там же снесут дом № 20, а летом прошлого года в этом квартале не стало дома № 26. В будущем в историческом районе Белгорода построят Белый квартал.

Планируется, что здесь возведут торгово-развлекательный комплекс, гостиницу, заведения общепита, современный концертный зал с хорошей акустикой, музей истории города и большую Меловую гору. Квартал разделят на пять зон, которые свяжут семь улиц. На них построят 21 объект. ТРК и гостиницу сдадут к концу 2024 года.

Фото: Alexey Choffу / Telegram-канал «Белгород № 1. Люди»
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#Ася Дугнист#Новости Белгорода#Город#Белгород#Брошенные дома#Снос дома#История#Белый квартал#Свято-Троицкий квартал
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