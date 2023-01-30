Выбитые окна и брошенная мебель: как выглядят дома в центре Белгорода перед сносом

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Дома уже расселили, и внутри сейчас царит атмосфера разрушения: нет дверей и окон, на лестницах и в квартирах — горы мусора, под которыми видна брошенная хозяевами старая мебель. Скоро эти дома снесут.
В конце января 2023 года стало известно о сносе многоквартирного дома № 8 на Свято-Троицком бульваре. Займётся этим Белгорблагоустройство. Там же снесут дом № 20, а летом прошлого года в этом квартале не стало дома № 26. В будущем в историческом районе Белгорода построят Белый квартал.
Планируется, что здесь возведут торгово-развлекательный комплекс, гостиницу, заведения общепита, современный концертный зал с хорошей акустикой, музей истории города и большую Меловую гору. Квартал разделят на пять зон, которые свяжут семь улиц. На них построят 21 объект. ТРК и гостиницу сдадут к концу 2024 года.