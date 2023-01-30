Вячеслав Гладков рассказал о новом жилье жителям Журавлёвки и Нехотеевки

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
Вячеслав Гладков рассказал жителям приграничья о встрече с президентом Владимиром Путиным, у которого он попросил помощи для строительства новых домов белгородцам, чьи дома были разрушены обстрелами.
С правительством РФ мы на связи каждый день. Первостепенный вопрос — вопрос предоставления жилья вынужденным переселенцам — в настоящий момент прорабатывается. Ждём итоговый перечень поручений президента и механизм по предоставлению собственникам нового жилья.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона сообщил, что повторная встреча с жителями приграничья, на которой они более детально обсудят договорённость с правительством, состоится на следующей неделе.
О намерении построить посёлок на 1000 домов для пострадавших от обстрелов белгородцев Вячеслав Гладков сообщил осенью 2022 года. Тогда речь шла о жителях 15 населённых пунктов, где введён режим ЧС.