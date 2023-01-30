Вячеслав Гладков рассказал о новом жилье жителям Журавлёвки и Нехотеевки

30 января губернатор Белгородской области встретился с жителями приграничных Журавлёвки и Нехотеевки, которые почти год вынуждены жить в гостинице областного центра и не могут вернуться домой из-за постоянных обстрелов. Но теперь у них появилась надежда обрести новый дом.

Сюжет Восстановление домов