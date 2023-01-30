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Published Сегодня, 19:11

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Updated Сегодня, 19:13

Вячеслав Гладков рассказал о новом жилье жителям Журавлёвки и Нехотеевки

30 января 2023, 19:11
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
30 января губернатор Белгородской области встретился с жителями приграничных Журавлёвки и Нехотеевки, которые почти год вынуждены жить в гостинице областного центра и не могут вернуться домой из-за постоянных обстрелов. Но теперь у них появилась надежда обрести новый дом.

Вячеслав Гладков рассказал жителям приграничья о встрече с президентом Владимиром Путиным, у которого он попросил помощи для строительства новых домов белгородцам, чьи дома были разрушены обстрелами.

С правительством РФ мы на связи каждый день. Первостепенный вопрос — вопрос предоставления жилья вынужденным переселенцам — в настоящий момент прорабатывается. Ждём итоговый перечень поручений президента и механизм по предоставлению собственникам нового жилья.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона сообщил, что повторная встреча с жителями приграничья, на которой они более детально обсудят договорённость с правительством, состоится на следующей неделе.

О намерении построить посёлок на 1000 домов для пострадавших от обстрелов белгородцев Вячеслав Гладков сообщил осенью 2022 года. Тогда речь шла о жителях 15 населённых пунктов, где введён режим ЧС.

Гладков попросил у президента помощи для строительства домов жителям приграничья
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Журавлёвка#Нехотеевка#Спецоперация#Приграничье#Восстановление#Восстановление домов#Разрушенные дома
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