ВСУ пять раз обстреляли Белгородскую области за один день

Напомним, в селе Старый Хутор Валуйского горокруга один и тот же дом трижды попадал под обстрел со стороны Украины. Из-за режима ЧС в Белгородской области сейчас не могут восстановить 475 разрушенных из-за спецоперации домов. Всего с начала спецоперации в регионе пострадали от обстрелов 2883 жилых помещений.