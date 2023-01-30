ВСУ пять раз обстреляли Белгородскую области за один день

Posted Сегодня, 19:45
Published Сегодня, 19:45
Modified Сегодня, 19:48
Updated Сегодня, 19:48
СМС-сообщения с просьбой спуститься в укрытие жителям села Долгое Валуйского горокруга и села Безлюдовка Шебекинского округа стали поступать около 10:30. В Сети стали распространяться фото и видео утренних обстрелов.
Позже поступила официальная информация от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова: в Безлюдовке ранены двое мужчин. У них контузия и осколочные ранения, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Также появилась информация о разрушениях: повреждены шесть домов: выбиты окна, пострадали крыши и фасады.
Около 13:00 под обстрел попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, местным жителям стали приходить сообщения с просьбой покинуть улицу.
Около 15:00 стало известно о неразорвавшемся снаряде, который прилетел на территорию предприятия в Новой Таволжанке. Участок пришлось разминировать. Тогда же губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ещё одном обстреле — посёлка Первомайский в Шебекинском городском округе. В обоих населённых пунктах обошлось без жертв, в Первомайском выбило стёкла в одном из домов.
Примерно в это же время СМС-сообщения с просьбой спрятаться в укрытии стали получать жители села Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. Но официальной информации об этом обстреле не поступало.
Напомним, в селе Старый Хутор Валуйского горокруга один и тот же дом трижды попадал под обстрел со стороны Украины. Из-за режима ЧС в Белгородской области сейчас не могут восстановить 475 разрушенных из-за спецоперации домов. Всего с начала спецоперации в регионе пострадали от обстрелов 2883 жилых помещений.