Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:00

Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

ВСУ обстреляли Белгородскую область, а дело энергетиков подошло к концу: итоги дня

30 января 2023, 15:00
Фото: Bel.ru
Два человека пострадали в результате обстрела со стороны Украины, Верховный суд завершил дело белгородских энергетиков, а белгородцы просят не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание.

Очередной обстрел

Утром 30 января Безлюдовка в Шебекинском горокруге попала под обстрел ВСУ. Пострадали два человека. Один мужчина получил осколочные ранения, а второго контузило. Пострадавших госпитализировали. Также в населённом пункте повреждения получили шесть домов.

Под огнём оказались ещё Новая Таволжанка и Первомайский. В Новой Таволжанке неразорвавшийся снаряд попал на территорию промышленного предприятия, а во втором населённом пункте пострадало одно домовладение.

Утренний обстрел под Белгородом: двое госпитализированы, повреждено шесть домов
Узнать подробнее

Дело энергетиков

Небезызвестное дело белгородских энергетиков подошло к концу. Точку в нём поставил Верховный суд РФ. Пятерых человек обвинили в хищении 241 млн рублей у ОАО «МРСК Центра». Обвиняемых не реабилитируют.

Приговор фигурантам дела Мещанский суд Москвы вынес ещё в 2019 году. Некоторые из подсудимых вышли на свободу сразу, поскольку долгое время провели в СИЗО. Другие же обвиняемые оказались на свободе из-за снижения сроков наказания в апелляции.

Верховный суд поставил точку в деле белгородских энергетиков о хищении 241 млн
Узнать подробнее

Исторический завод

Белгородцы просят не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание. Речь о Валуйском ЛВЗ и винокуренном заводе Добычина. Последний является объектом культурного наследия.

Дело в том, что предприятия планируют продать на торгах по сниженной цене. Сделать это пытались и раньше, но не нашлось покупателей.

Жители региона удивляются, как можно продать историческое здание. В местной администрации же ответили, что торги проводят согласно законодательству.

Белгородцы просят не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание
Узнать подробнее
Читайте также:
Неразорвавшийся снаряд прилетел на территорию промпредприятия под БелгородомМосгорсуд освободил от наказания «белгородских энергетиков»Валуйский ЛВЗ с винокуренным заводом вновь не заинтересовал покупателей
#Наталья Корявых#Белгородская область#Валуйский горокруг#Шебекинский горокруг#Итоги дня#Общество#Верховный суд#Обстрел ВСУ#Приграничье#Валуйский лвз
Подпишитесь
Неразорвавшийся снаряд прилетел на территорию промпредприятия под Белгородом
Сегодня, 12:28
Выбитые окна и брошенная мебель: как выглядят дома в центре Белгорода перед сносом
Сегодня, 14:33
Белгородцы просят не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание
Сегодня, 09:19
Утренний обстрел под Белгородом: двое госпитализированы, повреждено шесть домов
Сегодня, 09:55
Выставка АГРОС-2023 открывает животноводам Белогорья новые перспективы
Сегодня, 12:34
Верховный суд поставил точку в деле белгородских энергетиков о хищении 241 млн
Сегодня, 08:44