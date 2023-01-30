ВСУ обстреляли Белгородскую область, а дело энергетиков подошло к концу: итоги дня

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Очередной обстрел
Утром 30 января Безлюдовка в Шебекинском горокруге попала под обстрел ВСУ. Пострадали два человека. Один мужчина получил осколочные ранения, а второго контузило. Пострадавших госпитализировали. Также в населённом пункте повреждения получили шесть домов.
Под огнём оказались ещё Новая Таволжанка и Первомайский. В Новой Таволжанке неразорвавшийся снаряд попал на территорию промышленного предприятия, а во втором населённом пункте пострадало одно домовладение.
Дело энергетиков
Небезызвестное дело белгородских энергетиков подошло к концу. Точку в нём поставил Верховный суд РФ. Пятерых человек обвинили в хищении 241 млн рублей у ОАО «МРСК Центра». Обвиняемых не реабилитируют.
Приговор фигурантам дела Мещанский суд Москвы вынес ещё в 2019 году. Некоторые из подсудимых вышли на свободу сразу, поскольку долгое время провели в СИЗО. Другие же обвиняемые оказались на свободе из-за снижения сроков наказания в апелляции.
Исторический завод
Белгородцы просят не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание. Речь о Валуйском ЛВЗ и винокуренном заводе Добычина. Последний является объектом культурного наследия.
Дело в том, что предприятия планируют продать на торгах по сниженной цене. Сделать это пытались и раньше, но не нашлось покупателей.
Жители региона удивляются, как можно продать историческое здание. В местной администрации же ответили, что торги проводят согласно законодательству.