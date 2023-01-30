ВСУ обстреляли Белгородскую область, а дело энергетиков подошло к концу: итоги дня

Приговор фигурантам дела Мещанский суд Москвы вынес ещё в 2019 году. Некоторые из подсудимых вышли на свободу сразу, поскольку долгое время провели в СИЗО. Другие же обвиняемые оказались на свободе из-за снижения сроков наказания в апелляции.