Верховный суд поставил точку в деле белгородских энергетиков о хищении 241 млн

Тогда с фигурантов дела сняли обвинения в организации преступного сообщества. Подсудимые получили сроки от шести до девяти лет. Некоторые из них вышли на свободу, поскольку долгое время провели в СИЗО. День в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии. Другие обвиняемые оказались на свободе из-за снижения сроков наказания в апелляции.