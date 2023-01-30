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Published Сегодня, 08:44

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Updated Сегодня, 08:47

Верховный суд поставил точку в деле белгородских энергетиков о хищении 241 млн

30 января 2023, 08:44
Фото: 1MI
Верховный суд удовлетворил кассационное представление заместителя генпрокурора Игоря Ткачёва. Несмотря на то, что энергетиков оправдали по статье об ОПГ, им отказали в реабилитации по обвинению в хищении, сообщает «Коммерсант». Сумма ущерба пересчитываться не будет.

Белгородских энергетиков, обвиняемых в хищении 241 млн рублей у ОАО «МРСК Центра», не реабилитируют. Верховный суд удовлетворил кассационное представление заместителя генпрокурора Игоря Ткачёва. Споры по делу о хищении завершились.

Приговор пятерым белгородским энергетикам вынесли ещё в 2019 году в Мещанском суде Москвы. Виновными признали бывшего гендиректора белгородского филиала МРСК Виктора Филатова, его заместителя Алексея Зеленского, а также сотрудников ОАО «Корпоративные сервисные системы» Станислава Милькина, Павла Тищенко и Александра Пивоварова.

Тогда с фигурантов дела сняли обвинения в организации преступного сообщества. Подсудимые получили сроки от шести до девяти лет. Некоторые из них вышли на свободу, поскольку долгое время провели в СИЗО. День в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии. Другие обвиняемые оказались на свободе из-за снижения сроков наказания в апелляции.

По решению Мосгорсуда за фигурантами осталось право на реабилитацию по обвинению в участии в преступном сообществе. Суд также освободил энергетиков от наказания за растрату в связи с истечением сроков давности. Причинённый МРСК ущерб выплачивать они тоже не были должны.

С решением суда не согласились в Генпрокуратуре РФ. Правоохранители потребовали пересмотреть дело из-за якобы неверного определения размера ущерба. В надзорном ведомстве настаивали и на том, чтобы отменить реабилитацию по обвинению в участии в преступном сообществе.

Дело в итоге дошло до Верховного суда. Последний решил, что обвиняемые не имеют права на реабилитацию по делу о хищении, а сумма причинённого МРСК ущерба пересчитываться не будет.

Мосгорсуд освободил от наказания «белгородских энергетиков»
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