«Ведётся обстрел»: ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:52
Утром 30 января СМС-оповещения об обстреле получили жители села Долгое Валуйского горокруга. Людей попросили спуститься в подвалы (укрытия).
Аналогичные предупреждения получили жители Безлюдовки в Шебекинском горокруге.
Отметим, что Долгое в Валуйском горокруге попало под огонь ВСУ и накануне. Взрывной волной выбило стёкла в одном из частных домов. Обошлось без пострадавших.
Неспокойно 29 января было и в Белгороде. Громкие звуки раздались в городе поздно вечером. Оказалось, что они были связаны с работой военнослужащих ВС РФ.
Огонь накануне открыли и по соседям. В Курской области под обстрел попал посёлок Краснооктябрьский. Зафиксировано 12 прилётов. Пострадал один из работников ремонтной бригады, у него лёгкое ранение.