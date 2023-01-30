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Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

«Ведётся обстрел»: ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области

30 января 2023, 07:44
Фото: Bel.ru

Белгородцы получили новые СМС-предупреждения об обстреле

Утро в регионе выдалось неспокойным: жители приграничья получили сообщения об обстреле. Скриншоты с рассылкой РСЧС публикуют в Сети.
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Укрытия

Утром 30 января СМС-оповещения об обстреле получили жители села Долгое Валуйского горокруга. Людей попросили спуститься в подвалы (укрытия).

Аналогичные предупреждения получили жители Безлюдовки в Шебекинском горокруге. 

Отметим, что Долгое в Валуйском горокруге попало под огонь ВСУ и накануне. Взрывной волной выбило стёкла в одном из частных домов. Обошлось без пострадавших.

Неспокойно 29 января было и в Белгороде. Громкие звуки раздались в городе поздно вечером. Оказалось, что они были связаны с работой военнослужащих ВС РФ.

Огонь накануне открыли и по соседям. В Курской области под обстрел попал посёлок Краснооктябрьский. Зафиксировано 12 прилётов. Пострадал один из работников ремонтной бригады, у него лёгкое ранение.

Ремонтная бригада попала под миномётный обстрел ВСУ. Есть пострадавший
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Смс#Укрытия#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг#Долгое
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