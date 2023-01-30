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Posted Сегодня, 18:17

Published Сегодня, 18:17

Modified Сегодня, 18:17

Updated Сегодня, 18:17

В санатории «Красиво» проведут проверку из-за плесени на посуде

30 января 2023, 18:17
Фото: 1MI
На плесень посетовала посетительница учреждения. Губернатор отправит комиссию, чтобы удостовериться в словах женщины.

Вячеславу Гладкову поступила жалоба на санаторий «Красиво» в хуторе Никольский Борисовского района. Женщина написала, что уже не первый раз приезжает в это место, но сейчас в «Красиво» всё плохо. По словам посетительницы, санаторий стал очень неухоженным, везде гуляют бесхозные кошки.

Но самое страшное — плесень на посуде. Женщина рассказала, что уже неоднократно за пять дней пребывания в санатории сталкивается с плесенью.

Нахожусь в санатории пять дней, питаюсь в столовой. За это время дали запеканку творожную с плесенью — администрация не дала объяснений. Сегодня в тарелке, в которую наливали мёд, опять обнаружила плесень. Если учесть, что мы находимся в лечебном учреждении — это очень серьёзно.
Лариса, посетительница санатория «Красиво»

Губернатор пообещал, что с этой ситуацией разберутся — завтра на комиссию выедет комиссия. Он согласился, что важно обеспечить безопасность здоровья посетителей. Но кошки главу не смутили.

По поводу плесени — нужно такие вещи, конечно, сразу пресекать. Надеюсь, что вы сможете завтрашней комиссии подтвердить и показать это. Ваше сообщение выглядит жутковато.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Ася Дугнист#Губернатор#Общество#Санаторий#Санаторий красиво#Плесень
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