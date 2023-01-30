В санатории «Красиво» проведут проверку из-за плесени на посуде

Вячеславу Гладкову поступила жалоба на санаторий «Красиво» в хуторе Никольский Борисовского района. Женщина написала, что уже не первый раз приезжает в это место, но сейчас в «Красиво» всё плохо. По словам посетительницы, санаторий стал очень неухоженным, везде гуляют бесхозные кошки.