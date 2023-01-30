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Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

В российских школах может появиться новый учебник истории с разделом про спецоперацию

30 января 2023, 11:40
Фото: 1MI
Учебник для старшеклассников подготовят к марту. Он может поступить в школы страны уже в новом учебном году, сообщают «Народные новости».
Сюжет
Школы

Новый учебник по истории с разделом про спецоперацию могут ввести в российских школах. Его появление анонсировал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Подготовят учебник для старшеклассников к марту. Он может появиться в общеобразовательных учреждениях к началу нового учебного года.

Как отметил Кравцов, раздел про цели и задачи СВО уже есть в программе курса по истории. В новом же учебнике причины и задачи спецоперации будут изложены более подробно.

С 2023 года в непрофильных вузах начнут преподавать расширенный курс истории России
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#Наталья Корявых#Сергей кравцов#Школы#Общество#Образование#Минпросвещения#Учебник#История#Спецоперация#СВО
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