В российских школах может появиться новый учебник истории с разделом про спецоперацию

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Новый учебник по истории с разделом про спецоперацию могут ввести в российских школах. Его появление анонсировал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Подготовят учебник для старшеклассников к марту. Он может появиться в общеобразовательных учреждениях к началу нового учебного года.
Как отметил Кравцов, раздел про цели и задачи СВО уже есть в программе курса по истории. В новом же учебнике причины и задачи спецоперации будут изложены более подробно.