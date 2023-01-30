В хуторе Белгородской области дом три раза попал под обстрел

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Алексей Дыбов доложил губернатору о ходе восстановления домов, повреждённых во время обстрелов. Так, в Валуйском горокруге повреждения получили 328 домовладений и 79 квартир в восьми МКД. 222 частных домовладения и 71 квартира в семи многоэтажках уже восстановлены. В зоне ЧС находится 50 домов (с. Вериговка, Логачёвка, Бирюч, Бутырки) и две квартиры в селе Бутырки.
В процессе восстановления находятся 56 домов. Два дома строят новых, от одного дома жители отказались, потому что пришлось бы платить большой объём коммуналки. Ещё четыре жилья специалисты подбирают.
Также глава округа сообщил, что 19 января под обстрел попал дом в селе Карабаново. Дом сгорел. Ещё по одному дому в Старом Хуторе проводится строительная экспертиза: «Там очень опасно, этот дом трижды подвергался обстрелу. Есть внутренние повреждения, по нему комиссия принимает решение».
Кроме того, Дыбов сообщил, что за выходные в округе восстановили семь домов. Вчера, 29 января, под обстрел попало селе Долгое. Там пострадали окна в трёх хозпостройках, подомовой обход продолжается. Все ремонтные работы планируется завершить до 20 февраля, подчеркнул глава.
Мне нужно, чтобы была расписка со стороны жителей, что жильё восстановлено. Сейчас, исходя из этой информации, понимаем, почему от жителей некоторых муниципалитетов исходят жалобы на конечные сроки восстановления. По отселённым домам — взаимодействие с правительством РФ. По новому строительству — если мы будем восстанавливать жильё за федеральные деньги, мы не сможем откладывать строительство. Должно быть сделано всё быстро и качественно.
Вячеслав Гладков