В хуторе Белгородской области дом три раза попал под обстрел

Алексей Дыбов доложил губернатору о ходе восстановления домов, повреждённых во время обстрелов. Так, в Валуйском горокруге повреждения получили 328 домовладений и 79 квартир в восьми МКД. 222 частных домовладения и 71 квартира в семи многоэтажках уже восстановлены. В зоне ЧС находится 50 домов (с. Вериговка, Логачёвка, Бирюч, Бутырки) и две квартиры в селе Бутырки.