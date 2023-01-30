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Published Сегодня, 13:15

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Updated Сегодня, 13:17

В Белгородской области создадут школы с передовыми технологиями

30 января 2023, 13:15
Фото: 1MI
Президент Владимир Путин поручил реализовать проект по созданию общеобразовательных организаций с передовыми технологиями. Речь об оснащении новым оборудованием, пишет РИА «Новости».
Сюжет
Школы

В Белгородской области и ряде других российских регионов создадут школы с использованием передовых технологий. Речь об оснащении школ новым оборудованием. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал кабмину и региональным властям.

Как следует из текста поручения, реализовать пилотный проект необходимо в период с 2023 по 2025 год. В общеобразовательных учреждениях должны появиться кадры на основе конкурсного отбора с последующим прохождением программ повышения квалификации.

Также в планах — создание информационной системы для координации деятельности общеобразовательных организаций с последующей интеграцией с системой «Моя школа». Доклад губернаторы и премьер-министр Михаил Мишустин должны представить до 1 апреля текущего года.

Участниками пилотного проекта, помимо Белгородской области, стали в том числе Нижегородская, Новгородская, Псковская и Рязанская области.

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#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Михаил мишустин#Образование#Школы#Поручение#Владимир Путин#Наталья Корявых#Передовые технологии#Пилотный проект
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