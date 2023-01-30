В Белгородской области создадут школы с передовыми технологиями

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В Белгородской области и ряде других российских регионов создадут школы с использованием передовых технологий. Речь об оснащении школ новым оборудованием. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал кабмину и региональным властям.
Как следует из текста поручения, реализовать пилотный проект необходимо в период с 2023 по 2025 год. В общеобразовательных учреждениях должны появиться кадры на основе конкурсного отбора с последующим прохождением программ повышения квалификации.
Также в планах — создание информационной системы для координации деятельности общеобразовательных организаций с последующей интеграцией с системой «Моя школа». Доклад губернаторы и премьер-министр Михаил Мишустин должны представить до 1 апреля текущего года.
Участниками пилотного проекта, помимо Белгородской области, стали в том числе Нижегородская, Новгородская, Псковская и Рязанская области.