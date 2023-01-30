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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Утро понедельника в Белгороде началось с жёсткого ДТП из шести машин

30 января 2023, 08:04
Фото: 1MI

На Харгоре в Белгороде водитель без сознания протаранил пять автомобилей

Пострадала женщина за рулём одного из автомобилей. Авария произошла на улице Губкина, сообщили в ГИБДД по Белгородской области.

30 января в Белгороде случилось жёсткое ДТП с участием сразу шести автомобилей. Произошло это около восьми часов утра. На улице Губкина водителю Kia стало плохо за рулём.

Он потерял сознание, выехал на встречную полосу, после чего вылетел с проезжей части. Белгородец переехал через тротуар и бордюры на парковку — в итоге столкнулись шесть машин.

Водитель Kiа без сознания въехал в Peugeot, после чего машины наехали на припаркованные Lada Priora, Daewoo Matiz, Škoda и Jeep. Женщина за рулём Peugeot получила травмы.

О том, что произошло с водителем без сознания, не сообщается.

Видео: УГИБДД по Белгородской области
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