Утро понедельника в Белгороде началось с жёсткого ДТП из шести машин

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
30 января в Белгороде случилось жёсткое ДТП с участием сразу шести автомобилей. Произошло это около восьми часов утра. На улице Губкина водителю Kia стало плохо за рулём.
Он потерял сознание, выехал на встречную полосу, после чего вылетел с проезжей части. Белгородец переехал через тротуар и бордюры на парковку — в итоге столкнулись шесть машин.
Водитель Kiа без сознания въехал в Peugeot, после чего машины наехали на припаркованные Lada Priora, Daewoo Matiz, Škoda и Jeep. Женщина за рулём Peugeot получила травмы.
О том, что произошло с водителем без сознания, не сообщается.