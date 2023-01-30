Стало известно, с чем были связаны громкие звуки в Белгороде вечером воскресенья

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Поздно вечером накануне в Белгороде было неспокойно. Горожан разбудили громкие звуки. Сообщается, что они связаны с работой ВС РФ. Известно, что неспокойно было также и в Харькове.
Тем временем Валуйский горокруг ранее попал под обстрел. Вечером 29 января ВСУ вновь атаковали село Долгое. Никто не пострадал. В одном частном доме взрывной волной выбило окна.
Напомним, населённый пункт был под обстрелом и 28 января. Жителей села попросили спуститься в укрытия.