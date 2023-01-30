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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Стало известно, с чем были связаны громкие звуки в Белгороде вечером воскресенья

30 января 2023, 06:34
Фото: Bel.ru

Громкие звуки разбудили белгородцев перед началом рабочей недели

В ночь на 30 января в Белгороде было громко. Сообщается, что звуки связаны с работой ВС РФ.
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СВО

Поздно вечером накануне в Белгороде было неспокойно. Горожан разбудили громкие звуки. Сообщается, что они связаны с работой ВС РФ. Известно, что неспокойно было также и в Харькове.

Тем временем Валуйский горокруг ранее попал под обстрел. Вечером 29 января ВСУ вновь атаковали село Долгое. Никто не пострадал. В одном частном доме взрывной волной выбило окна.

Напомним, населённый пункт был под обстрелом и 28 января. Жителей села попросили спуститься в укрытия.

Белгородцев разбудили громкие звуки: в городе и области неспокойно
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#Наталья Корявых#Громкие звуки#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#ВС РФ
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