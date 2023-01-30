Стали известны сроки демонтажа главной ёлки Белгорода

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Новогоднюю ёлку на Соборной площади в Белгороде начнут убирать на этой неделе. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, символ Нового года постоит до конца января, после чего начнётся демонтаж.
Ёлка точно будет до конца месяца, ещё пару дней. На этой неделе начнут разбирать. Не хочется оставаться с новогодней ёлкой до весны, а то, наверное, будет больше шуток.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Но вся праздничная иллюминация в Белгороде пока останется. Глава региона поддерживает мнение белгородцев о том, что её необходимо сохранить. Поэтому убирать подсветку будут поэтапно, как и в прошлом году.
Также губернатор добавил, что на Соборной площади явно не хватает катка, на котором прошлой зимой с удовольствие катались и взрослые, и дети.
Надеемся, что уже следующей зимой в новогодние дни эта вся радость будет реализована не только в Белгороде, но и в других населенных пунктах. Хочется яркости, праздника, света. Будем стараться соответствовать вашим запросам.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, главная новогодняя ёлка Белгорода открылась 17 декабря. Дед Мороз приехал в город на БТР, поднялся к самой верхушке ёлки и зажег на ней золотистые огни. В конце декабря областной центр вошёл в топ самых красивых городов страны перед Новым годом.