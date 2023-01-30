Ремонтная бригада попала под миномётный обстрел ВСУ. Есть пострадавший

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Ремонтная бригада, которая восстанавливала электроснабжение после атаки ВСУ на курское приграничье, попала под миномётный обстрел. Пострадал один человек. Он получил лёгкое ранение.
29 января посёлок Краснооктябрьский Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины. Зафиксировали 12 прилётов. Из мирных жителей никто не пострадал. Повреждения получили линии энергоснабжения. Посёлок Краснооктябрьский и село Волфино оказались обесточены.
Ремонтники работали линиями и сами попали под миномётный обстрел. Это произошло вечером 29 января. Рабочему, получившему ранение, оказали необходимую медпомощь.