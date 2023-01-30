Ремонтная бригада попала под миномётный обстрел ВСУ. Есть пострадавший

Ремонтники восстанавливали электроснабжение после обстрела посёлка Краснооктябрьский. Энергетики и сами попали под миномётный обстрел. Пострадал один из них, пишут «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.

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