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Ремонтная бригада попала под миномётный обстрел ВСУ. Есть пострадавший

30 января 2023, 07:31
Фото: «Курские известия»
Ремонтники восстанавливали электроснабжение после обстрела посёлка Краснооктябрьский. Энергетики и сами попали под миномётный обстрел. Пострадал один из них, пишут «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.

Ремонтная бригада, которая восстанавливала электроснабжение после атаки ВСУ на курское приграничье, попала под миномётный обстрел. Пострадал один человек. Он получил лёгкое ранение.

29 января посёлок Краснооктябрьский Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины. Зафиксировали 12 прилётов. Из мирных жителей никто не пострадал. Повреждения получили линии энергоснабжения. Посёлок Краснооктябрьский и село Волфино оказались обесточены.

Ремонтники работали линиями и сами попали под миномётный обстрел. Это произошло вечером 29 января. Рабочему, получившему ранение, оказали необходимую медпомощь.

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#Наталья Корявых#Спецоперация#Черноземье#Обстрел ВСУ#Приграничье#Происшествия#Обстрел#Курская область#Роман Старовойт
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