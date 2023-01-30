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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Погода в последний день января порадует белгородцев снегом

30 января 2023, 14:26
Фото: 1MI

Синоптики представили прогноз погоды на вторник в Белгородской области

Во вторник, 31 января, на территории региона будет облачно с прояснениями, местами пройдёт снег. Ожидается небольшой мороз, сообщили в областном ГУ МЧС.
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Погода

Во вторник, 31 января, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой снег. Ночью ожидается 2-7 °С мороза, в дневное время от -4 °С до 1 °С.

В Белгороде ночью -7 °С и без осадков. Днём ожидается -1 °С.

Ночью 1 февраля выпадет снег, температура опустится до -4 °С. В светлое время суток снег с дождём и 0 °С. Такая погода в областном центре сохранится вплоть до конца недели.

В Старом Осколе завтра обещают -6 °С ночью и до -1 °С. Осадков при этом не ожидается.

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#Наталья Корявых#Прогноз погоды#Белгородская область#Белгород#Старый Оскол#Снег#Погода
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