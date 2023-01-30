Погода в последний день января порадует белгородцев снегом

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Во вторник, 31 января, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой снег. Ночью ожидается 2-7 °С мороза, в дневное время от -4 °С до 1 °С.
В Белгороде ночью -7 °С и без осадков. Днём ожидается -1 °С.
Ночью 1 февраля выпадет снег, температура опустится до -4 °С. В светлое время суток снег с дождём и 0 °С. Такая погода в областном центре сохранится вплоть до конца недели.
В Старом Осколе завтра обещают -6 °С ночью и до -1 °С. Осадков при этом не ожидается.