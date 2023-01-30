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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Почти 2 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора привезли в Белгородскую область

30 января 2023, 07:05
Фото: 1MI
Такое количество закупили за два года. Также в области появились объекты по обработке и утилизации мусора, напомнили в пресс-службе регионального правительства.
Сюжет
Мусор

В России развивается раздельный сбор мусора для его дальнейшей переработки и вторичного использования. Для этих целей в 2021 и 2022 год в Белгородскую область поставили 1868 контейнеров. Большую часть приобрели в 2022 году — 1321, в 2021 их было всего 547.

Контейнеры предназначены для отходов из стекла, металла, бумаги и пластика. Также в Белгородской области появились два объекта для утилизации отходов и один — для обработки.

Ранее мы писали, что белгородцам из федерального бюджета выделили 23,7 млн рублей на закупку контейнеров. Эта субсидия была нацелена на повышение показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология».

Белгородская область получит 23,7 млн на контейнеры для раздельного сбора мусора
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#Белгородская область#Мусор#Касается каждого#Общество#Раздельный сбор мусора#Нацпроект «Экология»#Мусорный контейнер#Ася Дугнист
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