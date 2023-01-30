Почти 2 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора привезли в Белгородскую область

В России развивается раздельный сбор мусора для его дальнейшей переработки и вторичного использования. Для этих целей в 2021 и 2022 год в Белгородскую область поставили 1868 контейнеров. Большую часть приобрели в 2022 году — 1321, в 2021 их было всего 547.