Почти 2 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора привезли в Белгородскую область

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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В России развивается раздельный сбор мусора для его дальнейшей переработки и вторичного использования. Для этих целей в 2021 и 2022 год в Белгородскую область поставили 1868 контейнеров. Большую часть приобрели в 2022 году — 1321, в 2021 их было всего 547.
Контейнеры предназначены для отходов из стекла, металла, бумаги и пластика. Также в Белгородской области появились два объекта для утилизации отходов и один — для обработки.
Ранее мы писали, что белгородцам из федерального бюджета выделили 23,7 млн рублей на закупку контейнеров. Эта субсидия была нацелена на повышение показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология».