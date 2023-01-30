Откройте школы и оставьте дистант: белгородцы разделились на два лагеря

Posted Сегодня, 20:50
Published Сегодня, 20:50
Modified Сегодня, 20:50
Updated Сегодня, 20:50
Большинство школьников в Белгородской области с 10 октября обучаются дистанционно. Это связано с неспокойной обстановкой в регионе — частые обстрелы и близость к границе с Украиной. С начала СВО под огонь попали уже 16 белгородских школ.
Сегодня во время прямого эфира губернатор Вячеслав Гладков продемонстрировал, как сильно разнятся мнения родителей на тему обучения из дома. Одна женщина где-то прочитала, что ети выйдут обратно в школы уже в феврале и разнервничалась. Этот фейк мы уже опровергали.
Дети выйдут в школу, и снова начнутся звонки о минировании. Мало ли, что начнёт твориться. Родителям опять сидеть и бояться, пока дети в школе.
Юлия, белгородка
Есть и те, кто за очный выход детей в школе — хотя бы для дежурных классов. Представители такого мнения считают, что дома дети всё равно сидят одни, а в школе хотя бы есть учителя, которые знают, что делать в случае опасности.
Откройте, пожалуйста, дежурные классы. Кто боится — пусть сидит дома. Все работают, дети сами дома, бояться можно долго.
Ирина, белгородка
Глава региона заявил, что пока такой возможности нет — рисковать детьми не хотят. Поэтому в этом вопросе власти реагируют на оперативную обстановку. А с ней пока есть сложности. Только сегодня Белгородскую область неоднократно обстреливали.
А оперативная обстановка, в том числе, сегодняшнего дня, показывает, что пока опасность и сложность остаётся. Поэтому рисковать детьми никто не будет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Поэтому решение о продолжении дистанционного обучения в 11 муниципалитетах, в том числе и в Белгороде, до конца третьей четверти пока действует.