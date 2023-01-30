Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Осколочные ранения и контузия: стало известно о пострадавших от нового обстрела ВСУ

30 января 2023, 08:13
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
архивное фото

Два человека пострадали при обстреле Белгородской области

ВСУ обстреливают Безлюдовку в Шебекинском горокруге. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, ранения получили двое мужчин. Медики и оперативные службы выехали на место происшествия.
Сюжет
Обстрел

Два человека пострадали в результате обстрела села Безлюдовка в Шебекинском горокруге. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, двое мужчин получили осколочные ранения и контузию.

Медики и оперативные службы уже выехали на место происшествия. Данных о разрушениях после атаки ВСУ пока нет.

По состоянию на 11:00 обстрел Безлюдовки продолжался. Ранее местные жители получили СМС-предупреждения с просьбой уйти в укрытия.

Отметим, что аналогичные оповещения получили жители села Долгое в Валуйском горокруге. Комментариев по этому происшествию не поступало.

«Ведётся обстрел»: ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Ремонтная бригада попала под миномётный обстрел ВСУ. Есть пострадавшийВ хуторе Белгородской области дом три раза попал под обстрелВСУ возобновили обстрел Белгородской области: людей просят срочно уйти в укрытия
#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Пострадавшие#Ранения#Контузия#Спецоперация#СВО#Безлюдовка
Подпишитесь
Утренний обстрел под Белгородом: двое госпитализированы, повреждено шесть домов
Сегодня, 09:55
В хуторе Белгородской области дом три раза попал под обстрел
Сегодня, 07:16
Белгородцы просят не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание
Сегодня, 09:19
Из-за режима ЧС в Белгородской области не могут восстановить 475 обстрелянных домов
Сегодня, 08:04
Белгородэнерго подключило к сетям 34 медучреждения в населённых пунктах региона
Сегодня, 10:05
Верховный суд поставил точку в деле белгородских энергетиков о хищении 241 млн
Сегодня, 08:44