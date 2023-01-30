Осколочные ранения и контузия: стало известно о пострадавших от нового обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Два человека пострадали в результате обстрела села Безлюдовка в Шебекинском горокруге. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, двое мужчин получили осколочные ранения и контузию.
Медики и оперативные службы уже выехали на место происшествия. Данных о разрушениях после атаки ВСУ пока нет.
По состоянию на 11:00 обстрел Безлюдовки продолжался. Ранее местные жители получили СМС-предупреждения с просьбой уйти в укрытия.
Отметим, что аналогичные оповещения получили жители села Долгое в Валуйском горокруге. Комментариев по этому происшествию не поступало.