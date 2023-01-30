Около 700 млн потратят на ремонт и строительство белгородских объектов культуры

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В рамках профильного нацпроекта в 2023 году на ремонт и строительство объектов культуры Белгородской области потратят около 700 млн рублей. В эксплуатацию введут семь из них. Речь идёт о Домах культуры в селе Ветчининово Волоконовского района, селе Макешкино Новооскольского округа, селе Нежеголь Шебекинского округа и посёлке Мичуринский Корочанского района. В селе Божково Алексеевского округа Дом культуры уже сдан.
Одним из самых крупных и долгожданных объектов станет центр, посвящённый аварии на Чернобыльской АЭС, он находится в Волоконовке. Также завершится капремонт художественного музея и детской музыкальной школы № 3 в Старом Осколе.
В 2023 году начнётся строительство Дома культуры в хуторе Подольхи Новооскольского округа, закончится он в 2024 году. Ещё на девяти объектах Белгородской области работы будут продолжены.
Напомним, проблемный музейный комплекс в память о героях-чернобыльцах в Волоконовке будет достраивать крымская компания. С ООО «Спец Строй Крым» заключили контракт на сумму в 52,7 млн рублей. Работы должны завершиться до конца лета 2023 года.