Около 700 млн потратят на ремонт и строительство белгородских объектов культуры

В рамках профильного нацпроекта в 2023 году на ремонт и строительство объектов культуры Белгородской области потратят около 700 млн рублей. В эксплуатацию введут семь из них. Речь идёт о Домах культуры в селе Ветчининово Волоконовского района, селе Макешкино Новооскольского округа, селе Нежеголь Шебекинского округа и посёлке Мичуринский Корочанского района. В селе Божково Алексеевского округа Дом культуры уже сдан.