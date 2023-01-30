Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Около 700 млн потратят на ремонт и строительство белгородских объектов культуры

30 января 2023, 08:30
Фото: страница Вячеслава Гладкова ВК

В Белгородской области по нацпроекту отремонтируют и построят 16 объектов культуры

В 2023 году в Белгородской области сдадут семь объектов культуры. В числе крупнейших — культурно-просветительский центр, посвящённый аварии на Чернобыльской АЭС, рассказали в правительстве региона.

В рамках профильного нацпроекта в 2023 году на ремонт и строительство объектов культуры Белгородской области потратят около 700 млн рублей. В эксплуатацию введут семь из них. Речь идёт о Домах культуры в селе Ветчининово Волоконовского района, селе Макешкино Новооскольского округа, селе Нежеголь Шебекинского округа и посёлке Мичуринский Корочанского района. В селе Божково Алексеевского округа Дом культуры уже сдан.

Одним из самых крупных и долгожданных объектов станет центр, посвящённый аварии на Чернобыльской АЭС, он находится в Волоконовке. Также завершится капремонт художественного музея и детской музыкальной школы № 3 в Старом Осколе.

В 2023 году начнётся строительство Дома культуры в хуторе Подольхи Новооскольского округа, закончится он в 2024 году. Ещё на девяти объектах Белгородской области работы будут продолжены.

Напомним, проблемный музейный комплекс в память о героях-чернобыльцах в Волоконовке будет достраивать крымская компания. С ООО «Спец Строй Крым» заключили контракт на сумму в 52,7 млн рублей. Работы должны завершиться до конца лета 2023 года.

Музейным комплексом в память о чернобыльцах под Белгородом займётся крымская компания
Узнать подробнее
Читайте также:
Крупный пожар возник в бывшем здании дома культуры и школы в Белгородской областиВ белгородском селе осколки ракет попали в школу, детский сад и дом культурыБелгородская область получила 123 млн рублей на строительство домов культуры
#Ася Дугнист#Дом культуры#Нацпроект#Касается каждого#Белгородская область#Общество
Подпишитесь
Утренний обстрел под Белгородом: двое госпитализированы, повреждено шесть домов
Сегодня, 09:55
В хуторе Белгородской области дом три раза попал под обстрел
Сегодня, 07:16
Белгородцы просят не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание
Сегодня, 09:19
Из-за режима ЧС в Белгородской области не могут восстановить 475 обстрелянных домов
Сегодня, 08:04
Белгородэнерго подключило к сетям 34 медучреждения в населённых пунктах региона
Сегодня, 10:05
Верховный суд поставил точку в деле белгородских энергетиков о хищении 241 млн
Сегодня, 08:44