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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Обстрел под Белгородом попал на видео и фото очевидцев

30 января 2023, 09:32
Фото: https://t.me/Sho_Shebekino
В социальных сетях публикуют видео, на котором слышны звуки обстрела села Безлюдовка Шебекинского округа. Он случился утром 30 января.
Сюжет
Обстрел

Очевидцы публикуют фото и видео с места обстрела Безлюдовки. На записи слышно громкие звуки. Спустя время в Сети появились и фото последствий обстрела. На снимках видно выбитые окна и обломки на земле.

По официальным данным, в результате обстрела Безлюдовки ранения получили двое мужчин, у них диагностированы осколочные ранения и контузия. Данных о разрушениях пока нет.

Также сообщения об обстреле 30 января получили жители села Долгое Валуйского горокруга, людей попросили спуститься в подвалы.

Фото: "Подслушано Шебекино"
Видео: https://t.me/Sho_Shebekino
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