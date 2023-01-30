Обстрел под Белгородом попал на видео и фото очевидцев

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Очевидцы публикуют фото и видео с места обстрела Безлюдовки. На записи слышно громкие звуки. Спустя время в Сети появились и фото последствий обстрела. На снимках видно выбитые окна и обломки на земле.
По официальным данным, в результате обстрела Безлюдовки ранения получили двое мужчин, у них диагностированы осколочные ранения и контузия. Данных о разрушениях пока нет.
Также сообщения об обстреле 30 января получили жители села Долгое Валуйского горокруга, людей попросили спуститься в подвалы.