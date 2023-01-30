Обновлённый музей-диораму в Белгороде не у всех получается посетить с первой попытки

Первая попытка попасть в музей-диораму была в 13:35 — их не пустили из-за перерыва в 14:00. Шебекинцы не растеряли надежду и во время перерыва посетили соседний краеведческий музей. После — вернулись к 15:00 в музей-диораму, но им снова отказали.