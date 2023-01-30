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Обновлённый музей-диораму в Белгороде не у всех получается посетить с первой попытки

30 января 2023, 11:00
Фото: 1MI

В Белгороде дети дважды за день не смогли попасть в диораму

Они приехали из Шебекино, чтобы посетить музеи. В диораме сначала был обед, потом — платная экскурсия, рассказала родительница о попытках своих детей посмотреть экспозицию.

Под одним из памятных постов губернатора Вячеслава Гладкова появился интересный комментарий о попытке юных белгородцев проникнуться патриотизмом. Они приехали в Белгород из Шебекино, чтобы посетить музеи.

В частности, выбор пал на музей-диораму. Но туда им удалось попасть только с третьей попытки — причём платно, хотя они рассчитывали на бесплатный просмотр экспозиции. О ситуации рассказала мать белгородцев.

Первая попытка попасть в музей-диораму была в 13:35 — их не пустили из-за перерыва в 14:00. Шебекинцы не растеряли надежду и во время перерыва посетили соседний краеведческий музей. После — вернулись к 15:00 в музей-диораму, но им снова отказали.

Их опять не пустили, потому что идёт платная экскурсия. И ещё посмеялись над ними, что они не понимают, что билеты надо купить! А я предварительно звонила в диораму и мне сказали, что можно посмотреть бесплатно экспозицию, и не указали, что на время платных экскурсий в диораму заходить нельзя. Как же это так? Дети чуть не уехали домой, я настояла купить билеты и догнать экскурсию. Но осадок остался!
Светлана, жительница Шебекино

На жалобу отреагировал министр культуры Константин Курганский. Он объяснил, зачем в музее-диораме перерыв, и пообещал провести разъяснительную работу с сотрудниками по общению с посетителями.

В связи с технологическими особенностями обеспечения сохранности уникального полотна музея-диорамы в музее необходим перерыв. На официальном сайте музея размещена информация о правилах посещения и времени для самостоятельного осмотра и в составе организованных групп. Сожалеем, что у Вас возникли сложности с посещением, с персоналом музея будет проведена разъяснительная работа по общению с посетителями, особенно детьми!
Константин Курганский, министр культуры Белгородской области

Жительницу Шебекино такой ответ удовлетворил не полностью. Она написала, что дело, в первую очередь, в отношении к людям.

Ранее для посетителей музея-диорамы в Белгороде ввели дресс-код. Нельзя посещать здание в пляжной одежде. Также запрещено посещать экспозиции с едой, животными, в верхней одежде. А с детьми — только под чутким присмотром.

Музей-диораму в Белгороде запретили посещать в пляжной одежде
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#Ася Дугнист#Общество#Белгород#Константин курганский#Новости Белгорода#Музей-диорама#Экскурсия#Город
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