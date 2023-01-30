Новый обстрел в Белгородской области: людей просят покинуть улицы

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге в очередной раз попала под обстрел ВСУ. Местные жители получили соответствующую СМС-рассылку. Людей просят срочно отправиться в укрытия. Официальной информации пока нет.
Также 30 января под обстрел попало село Безлюдовка. Сообщалось о двух пострадавших. Они получили осколочные ранения и контузию. Мужчин госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Известно о шести повреждённых домах. Разрушения разные — от выбитых окон до пробитой кровли.