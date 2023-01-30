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Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Новый обстрел в Белгородской области: людей просят покинуть улицы

30 января 2023, 10:01
Фото: Bel.ru

ВСУ открыли огонь по ещё одному селу в приграничье Белгородской области

Под обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Официальной информации пока нет.
Сюжет
Обстрел

Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге в очередной раз попала под обстрел ВСУ. Местные жители получили соответствующую СМС-рассылку. Людей просят срочно отправиться в укрытия. Официальной информации пока нет.

Фото: РСЧС

Также 30 января под обстрел попало село Безлюдовка. Сообщалось о двух пострадавших. Они получили осколочные ранения и контузию. Мужчин госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Известно о шести повреждённых домах. Разрушения разные — от выбитых окон до пробитой кровли.

Осколочные ранения и контузия: стало известно о пострадавших от нового обстрела ВСУ
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#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Наталья Корявых#Смс#Предупреждение#Спецоперация#СВО#Новая таволжанка
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