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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Неразорвавшийся снаряд прилетел на территорию промпредприятия под Белгородом

30 января 2023, 12:28
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Несколько сёл под Белгородом попали под новый обстрел ВСУ

Прилёты зафиксировали в Новой Таволжанке и в Первомайском. О последствиях происшествия сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В Белгородской области 30 января зафиксировали прилёты сразу в нескольких населённых пунктах. Под обстрел попали Новая Таволжанка и Первомайский в Шебекинском горокруге.

В Новой Таволжанке неразорвавшийся снаряд попал на территорию промышленного предприятия. На месте проходит разминирование.

В Первомайском в частном доме выбило стёкла. Подомовой обход продолжается.

В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения.

30 января под обстрел в Шебекинском горокруге также попала Безлюдовка. Пострадали двое мужчин — у них осколочные ранения и контузия. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Шесть домов получили повреждения.

 

Обстрел под Белгородом попал на видео и фото очевидцев
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Снаряд#Промышленное предприятие#Разминирование#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Первомайский#Вячеслав Гладков
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