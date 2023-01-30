Неразорвавшийся снаряд прилетел на территорию промпредприятия под Белгородом

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В Белгородской области 30 января зафиксировали прилёты сразу в нескольких населённых пунктах. Под обстрел попали Новая Таволжанка и Первомайский в Шебекинском горокруге.
В Новой Таволжанке неразорвавшийся снаряд попал на территорию промышленного предприятия. На месте проходит разминирование.
В Первомайском в частном доме выбило стёкла. Подомовой обход продолжается.
В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения.
30 января под обстрел в Шебекинском горокруге также попала Безлюдовка. Пострадали двое мужчин — у них осколочные ранения и контузия. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Шесть домов получили повреждения.