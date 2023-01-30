«Не ложитесь на меня, пожалуйста»: очень пьяный белгородец не устоял перед ГИБДД

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Ночью 29 января в Корочанском районе полицейские поймали очень пьяного автомобилиста. Когда машину остановили и мужчину пригласили в салон для проверки на наличие алкоголя и заполнения документов, белгородец еле сел в машину. Он прилёг на инспектора и слушал, как тот разъясняет ему права.
Алкотестер обнаружил у водителя Hyundai Tucson 0,715 мг/л алкоголя при допустимой норме 0,160 мг/л. На водителя составили административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. В качестве наказания белгородца лишили прав и оштрафовали на 30 тыс. рублей.
Всего за минувшие выходные сотрудники ДПС заметили 53 водителей в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от освидетельствования.