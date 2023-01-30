«Не ложитесь на меня, пожалуйста»: очень пьяный белгородец не устоял перед ГИБДД

Ночью 29 января в Корочанском районе полицейские поймали очень пьяного автомобилиста. Когда машину остановили и мужчину пригласили в салон для проверки на наличие алкоголя и заполнения документов, белгородец еле сел в машину. Он прилёг на инспектора и слушал, как тот разъясняет ему права.