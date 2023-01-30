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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

«Не ложитесь на меня, пожалуйста»: очень пьяный белгородец не устоял перед ГИБДД

30 января 2023, 12:58
Фото: 1MI

Инспектор ГИБДД зачитал права лежащему в патрульном авто пьяному белгородцу

В Белгородской области мужчина сел за руль внедорожника, теряя сознание от количества выпитого. После он еле сел в машину патруля, сообщили в пресс-службе УМВД.

Ночью 29 января в Корочанском районе полицейские поймали очень пьяного автомобилиста. Когда машину остановили и мужчину пригласили в салон для проверки на наличие алкоголя и заполнения документов, белгородец еле сел в машину. Он прилёг на инспектора и слушал, как тот разъясняет ему права.

Алкотестер обнаружил у водителя Hyundai Tucson 0,715 мг/л алкоголя при допустимой норме 0,160 мг/л. На водителя составили административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. В качестве наказания белгородца лишили прав и оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Всего за минувшие выходные сотрудники ДПС заметили 53 водителей в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от освидетельствования.

Видео: УМВД по Белгородской области
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