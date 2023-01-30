«Не допускаем фантасмагории». Гладков — о восстановлении разрушенных снарядами домов

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Как сообщил Базаров, в ведении минстроя было 149 разрушенных обстрелами домов. Из них:
Так, из 107 домов отремонтированы уже 103. Из оставшихся:
Что касается домов, восстановить которые нельзя, то в 32 случаях другое жильё уже закупили. Девять человек настаивают на строительстве, и работа скоро начнётся, а владелец оставшегося небольшого дома вступил недавно в наследство — ему подыскивают помещение на 17 кв метров в общежитии.
Таким образом, Белгородской области за счёт своих ресурсов удалось восстановить 140 домов из 149, запланировали на работы 358 млн рублей. Теперь же, по словам Гладкова, регион обратился за финансовой помощью в правительство России.
Оставшиеся девять домов, как заявил Базаров, будут также отработаны. В восьми случаях там необходимы земельные участки, но в одном — люди «то там хотят, то там».
Иногда семьи занимают интересную позицию. Но также понимаем, что люди пережили стресс и надо с пониманием и участием к ним относиться. Рассказывать о том, что делает область. Мы не идём по формальному признаку, когда объявили формат и раздали по 100 тысяч. Мы считаем, что это неправильно. Президенту это я доложил, он позицию поддержал. Но с другой стороны, мы идём по пути, по которому другие регионы никогда не проходили. Просьба: относимся с вниманием, но не допускаем фантасмагорических историй.
Вячеслав Гладков
Напомним, что на выходных под обстрел попало село Долгое. Пострадавших не было, но ударной волной от снаряда выбило стёкла в одном из домов.