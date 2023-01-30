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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 07:16

«Не допускаем фантасмагории». Гладков — о восстановлении разрушенных снарядами домов

30 января 2023, 07:02
Фото: Bel.ru

На восстановление разрушенных обстрелами белгородских домов потратят 358 млн рублей

Информацию о разрушенном после обстрелов жилье и о сроках его восстановления губернатору Вячеславу Гладкову во время оперсовещания с правительством Белгородской области передал его зам Владимир Базаров.
Сюжет
Обстрел

Как сообщил Базаров, в ведении минстроя было 149 разрушенных обстрелами домов. Из них:

  • 107 подлежат восстановлению на прежнем месте;
  • 5 — могут быть восстановлены, но только после разборки фундамента;
  • В 42 случаях восстановление невозможно: необходима покупка жилья в другом месте.

Так, из 107 домов отремонтированы уже 103. Из оставшихся:

  • Один расположен в Валуйках, там нужна подпись владельца;
  • Два дома отремонтированы полностью и люди там уже живут, но нужно закончить хозработы;
  • В один дом нет доступа — хозяин уехал в другой город.

Что касается домов, восстановить которые нельзя, то в 32 случаях другое жильё уже закупили. Девять человек настаивают на строительстве, и работа скоро начнётся, а владелец оставшегося небольшого дома вступил недавно в наследство — ему подыскивают помещение на 17 кв метров в общежитии.

Фото: правительство региона

Таким образом, Белгородской области за счёт своих ресурсов удалось восстановить 140 домов из 149, запланировали на работы 358 млн рублей. Теперь же, по словам Гладкова, регион обратился за финансовой помощью в правительство России.

Оставшиеся девять домов, как заявил Базаров, будут также отработаны. В восьми случаях там необходимы земельные участки, но в одном — люди «то там хотят, то там».

Иногда семьи занимают интересную позицию. Но также понимаем, что люди пережили стресс и надо с пониманием и участием к ним относиться. Рассказывать о том, что делает область. Мы не идём по формальному признаку, когда объявили формат и раздали по 100 тысяч. Мы считаем, что это неправильно. Президенту это я доложил, он позицию поддержал. Но с другой стороны, мы идём по пути, по которому другие регионы никогда не проходили. Просьба: относимся с вниманием, но не допускаем фантасмагорических историй.
Вячеслав Гладков

Напомним, что на выходных под обстрел попало село Долгое. Пострадавших не было, но ударной волной от снаряда выбило стёкла в одном из домов.

Под обстрел попало село Долгое Валуйского округа
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