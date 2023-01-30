«Не допускаем фантасмагории». Гладков — о восстановлении разрушенных снарядами домов

Что касается домов, восстановить которые нельзя, то в 32 случаях другое жильё уже закупили. Девять человек настаивают на строительстве, и работа скоро начнётся, а владелец оставшегося небольшого дома вступил недавно в наследство — ему подыскивают помещение на 17 кв метров в общежитии.