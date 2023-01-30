Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

На вопросы водоснабжения в Белгородской области потратили 533 млн рублей

30 января 2023, 13:09
Фото: 1MI
В регионе возвели водозаборные скважины и водонапорные башни и построили 100 км сетей. На эти цели потратили 533 млн рублей, сообщили в региональном правительстве.
Сюжет
Вода

В восьми муниципалитетах Белгородской построили 21 объект водоснабжения по федеральному проекту «Чистая вода». В рамках его реализации качество воды улучшилось для 12 тыс. белгородцев.

Четыре новых объекта возвели в Алексеевском горокруге, в Белгородском районе — пять, по три в Корочанском районе и Шебекинском городском округе, по два в Ракитянском и Красногвардейском районе и ещё по одному в Новом Осколе и Прохоровском районе. Также в регионе построили новые водонапорные башни и водозаборные скважины, проложили 100 км сетей.

В общем на эти цели потратили 533 млн рублей.

КНС в Старом Осколе починили — начали подавать воду
Узнать подробнее
Читайте также:
Сколько белгородцев стали получать нормальную воду по итогам 2022 годаНесколько микрорайонов в Старом Осколе на сутки могут остаться без горячей водыВ Белгородском районе пожаловались на «красную воду» из-под крана
#Наталья Корявых#Чистая вода#Белгородская область#Общество#Водоснабжение#Вода#Проект#Касается каждого
Подпишитесь
Неразорвавшийся снаряд прилетел на территорию промпредприятия под Белгородом
Сегодня, 12:28
Выбитые окна и брошенная мебель: как выглядят дома в центре Белгорода перед сносом
Сегодня, 14:33
Белгородцы просят не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание
Сегодня, 09:19
Утренний обстрел под Белгородом: двое госпитализированы, повреждено шесть домов
Сегодня, 09:55
Выставка АГРОС-2023 открывает животноводам Белогорья новые перспективы
Сегодня, 12:34
Верховный суд поставил точку в деле белгородских энергетиков о хищении 241 млн
Сегодня, 08:44