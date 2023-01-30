На вопросы водоснабжения в Белгородской области потратили 533 млн рублей

Четыре новых объекта возвели в Алексеевском горокруге, в Белгородском районе — пять, по три в Корочанском районе и Шебекинском городском округе, по два в Ракитянском и Красногвардейском районе и ещё по одному в Новом Осколе и Прохоровском районе. Также в регионе построили новые водонапорные башни и водозаборные скважины, проложили 100 км сетей.