На вопросы водоснабжения в Белгородской области потратили 533 млн рублей

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В восьми муниципалитетах Белгородской построили 21 объект водоснабжения по федеральному проекту «Чистая вода». В рамках его реализации качество воды улучшилось для 12 тыс. белгородцев.
Четыре новых объекта возвели в Алексеевском горокруге, в Белгородском районе — пять, по три в Корочанском районе и Шебекинском городском округе, по два в Ракитянском и Красногвардейском районе и ещё по одному в Новом Осколе и Прохоровском районе. Также в регионе построили новые водонапорные башни и водозаборные скважины, проложили 100 км сетей.
В общем на эти цели потратили 533 млн рублей.