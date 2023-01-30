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На СГОКе внедряют интеллектуальную систему помощи водителям

30 января 2023, 10:00
Фото: Стойленский ГОК
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) оборудовал 35 карьерных самосвалов системой «Антисон», которая помогает водителю не потерять бдительность во время длительной работы.

В кабине транспортного средства установили программный модуль и инфракрасные камеры, которые непрерывно ведут съемку. Система сканирует водителя по более чем 60 точкам и передает данные в нейросети, которые анализируют видеопоток. Программа выявляет признаки усталости и другие потенциально опасные ситуации, возникающие во время движения автомобиля: курение, разговор по телефону или отсутствие ремня безопасности. И сигнализирует об этом водителю.

«Внедрение системы „Антисон“ оказалось особенно актуальным для ночных смен. Снижение концентрации — часто следствие сильного переутомления и недостатка сна. Умные устройства помогают следить водителю за своим состоянием, предупреждают его об усталости, даже если он сам ее не замечает», — комментирует Сергей Манченко, начальник отделения по ремонту транспортных средств автоцеха Стойленского ГОКа.

Сведения о каждом инциденте в режиме онлайн поступают диспетчеру, а также сохраняются в единой базе данных для дальнейшего анализа. Это позволит определить причины происшествий и предотвращать подобные случаи в будущем.

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#Кристина Семенчук#Стойленский ГОК#Город#Белгородская область
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