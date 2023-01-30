На СГОКе внедряют интеллектуальную систему помощи водителям

В кабине транспортного средства установили программный модуль и инфракрасные камеры, которые непрерывно ведут съемку. Система сканирует водителя по более чем 60 точкам и передает данные в нейросети, которые анализируют видеопоток. Программа выявляет признаки усталости и другие потенциально опасные ситуации, возникающие во время движения автомобиля: курение, разговор по телефону или отсутствие ремня безопасности. И сигнализирует об этом водителю.