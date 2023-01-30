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Модульбанк начал предлагать внешним клиентам услуги по созданию продающего контента

30 января 2023, 07:00
Фото: pxhere.com
Центр дизайна Модульбанка будет оказывать услуги по производству продающего контента для маркетплейсов не только собственным, но и внешним клиентам.

Около года назад банк создал центр дизайна с профессиональной фотостудией и сформировал штат опытных фотографов и дизайнеров. Здесь выпускают фото- и видеопродукцию любой сложности, в том числе панорамное фото и видео 360°, rich-контент. Сотрудники делают все необходимое для оформления карточек товаров: от видеоматериалов до инфографики. Весь контент адаптируется под целевые торговые площадки. Об этом информирует newsnn.ru.

Председатель правления Модульбанка Павел Семенов отметил, что в банке знают о важности роли контента в электронной коммерции, который можно получить в течение одной недели с момента подачи заявки. Он заявил, что компания накопила опыт работы с контентом, понимает, из каких элементов складывается товарная карточка, которая дает максимальное увеличение продаж, и теперь готова предложить эти услуги для внешних клиентов.

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