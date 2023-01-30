Модульбанк начал предлагать внешним клиентам услуги по созданию продающего контента

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Около года назад банк создал центр дизайна с профессиональной фотостудией и сформировал штат опытных фотографов и дизайнеров. Здесь выпускают фото- и видеопродукцию любой сложности, в том числе панорамное фото и видео 360°, rich-контент. Сотрудники делают все необходимое для оформления карточек товаров: от видеоматериалов до инфографики. Весь контент адаптируется под целевые торговые площадки. Об этом информирует newsnn.ru.
Председатель правления Модульбанка Павел Семенов отметил, что в банке знают о важности роли контента в электронной коммерции, который можно получить в течение одной недели с момента подачи заявки. Он заявил, что компания накопила опыт работы с контентом, понимает, из каких элементов складывается товарная карточка, которая дает максимальное увеличение продаж, и теперь готова предложить эти услуги для внешних клиентов.