Модульбанк начал предлагать внешним клиентам услуги по созданию продающего контента

Около года назад банк создал центр дизайна с профессиональной фотостудией и сформировал штат опытных фотографов и дизайнеров. Здесь выпускают фото- и видеопродукцию любой сложности, в том числе панорамное фото и видео 360°, rich-контент. Сотрудники делают все необходимое для оформления карточек товаров: от видеоматериалов до инфографики. Весь контент адаптируется под целевые торговые площадки. Об этом информирует newsnn.ru.