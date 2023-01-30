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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Из-за СВО и по другим причинам закрылись 127 МСП конкурса «Новые возможности»

30 января 2023, 09:29
Фото: 1MI
Данные озвучил заместитель главы региона Дмитрий Гладский. Он также рассказал, по каким причинам перестали работать субъекты МСП, которые были созданы в рамках проекта.
Сюжет
Бизнес

По данным чиновника, проект «Новые возможности» стартовал в 2022 году. Первый этап завершился в конце мая прошлого года. По итогам было зарегистрировано 397 субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства). Из них 270 работают на сегодняшний день, а 127 уже не осуществляют свою деятельность.

42 приостановили деятельность из-за агрессивных действий сопредельного государства, 11 переехали в другой регион, четыре — участники СВО. Мы можем говорить о том, что порядка 50% не осуществляющих деятельность субъектов связаны с той ситуацией, в которой мы находимся. По 43 субъектам МСП у нас нет информации, потому что по тем контактам, которые у нас есть, мы связаться не смогли. И 27 субъектов ликвидированы.
Дмитрий Гладский
Фото: Оперативное совещание правительства Белгородской области

Второй этап проекта завершился в конце декабря прошлого года. Подробнее об итогах на слайде:

Фото: Оперативное совещание правительства Белгородской области
Правильный и хороший проект, но в итоге показал удивительный результат.  397 новых предприятий по итогам первого конкурса, 409 — по итогам второго. За один год — порядка 800 новых предприятий. Очень хотелось бы, чтобы они не просто были созданы, а были жизнеспособны.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Субъекты#МСП#Бизнес#Новые возможности#Проект#Экономика#Губернатор#Белгородская область#Гладский Дмитрий Глебович
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