Из-за СВО и по другим причинам закрылись 127 МСП конкурса «Новые возможности»

По данным чиновника, проект «Новые возможности» стартовал в 2022 году. Первый этап завершился в конце мая прошлого года. По итогам было зарегистрировано 397 субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства). Из них 270 работают на сегодняшний день, а 127 уже не осуществляют свою деятельность.