Из-за СВО и по другим причинам закрылись 127 МСП конкурса «Новые возможности»

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
По данным чиновника, проект «Новые возможности» стартовал в 2022 году. Первый этап завершился в конце мая прошлого года. По итогам было зарегистрировано 397 субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства). Из них 270 работают на сегодняшний день, а 127 уже не осуществляют свою деятельность.
42 приостановили деятельность из-за агрессивных действий сопредельного государства, 11 переехали в другой регион, четыре — участники СВО. Мы можем говорить о том, что порядка 50% не осуществляющих деятельность субъектов связаны с той ситуацией, в которой мы находимся. По 43 субъектам МСП у нас нет информации, потому что по тем контактам, которые у нас есть, мы связаться не смогли. И 27 субъектов ликвидированы.
Дмитрий Гладский
Второй этап проекта завершился в конце декабря прошлого года. Подробнее об итогах на слайде:
Правильный и хороший проект, но в итоге показал удивительный результат. 397 новых предприятий по итогам первого конкурса, 409 — по итогам второго. За один год — порядка 800 новых предприятий. Очень хотелось бы, чтобы они не просто были созданы, а были жизнеспособны.
Вячеслав Гладков