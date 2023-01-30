Из-за режима ЧС в Белгородской области не могут восстановить 475 обстрелянных домов

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Как сообщил Константин Полежаев, всего с начала спецоперации 24 февраля 2022 от обстрелов пострадали 2883 жилых помещений. Из них:
Уже восстановлено 2088 жилых помещений на 600 млн рублей. Часть домов находятся в процессе восстановления. Это 284 помещения:
При этом к восстановлению 36 квартир так и не приступили. Причины в следующем:
Также не приступали к восстановлению 475 домовладений — там введён режим ЧС, это Валуйский горокруг и Белгородский район.
Гладкову не понравилось слово «аварийный»: он считает, что пострадавшее от обстрелов жильё нужно называть «утерянным», дабы избежать ошибок в формулировках. Губернатор также потребовал найти пути ускорения работы, особенно в Валуйском и Шебекинском горокругах — но не за счёт ухудшения качества работы.
Понимаю, что объём работы был выполнен огромный. Оперативно решения принимались, в день обстрелов и разрушений очень часто работы начинали. В любом случае, объём всё ещё остаётся большой. В этой части ситуация меня не устраивает.
Вячеслав Гладков
Полежаев сообщил, что вопрос был проработан со всеми главами 11 муниципалитетов, и крайняя дата восстановительных работ — март этого года.
Отметим, что, по словам замгубернатора Владимира Базарова, в ведении минстроя было 149 разрушенных обстрелами домов.