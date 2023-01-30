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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

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Updated Сегодня, 08:06

Из-за режима ЧС в Белгородской области не могут восстановить 475 обстрелянных домов

30 января 2023, 08:04
Фото: Bel.ru
О процессе восстановления пострадавших от обстрелов домов губернатору Вячеславу Гладкову рассказал во время оперсовещания его зам Константин Полежаев.

Как сообщил Константин Полежаев, всего с начала спецоперации 24 февраля 2022 от обстрелов пострадали 2883 жилых помещений. Из них:

  • 1010 квартир в 96 многоквартирных домах;
  • 1873 частных дома.

Уже восстановлено 2088 жилых помещений на 600 млн рублей. Часть домов находятся в процессе восстановления. Это 284 помещения:

  • 63 квартиры, 10 из которых — в Белгороде;
  • 221 частное домовладение.

При этом к восстановлению 36 квартир так и не приступили. Причины в следующем:

  • Две квартиры в Валуйском горокруге находятся в зоне ЧС;
  • В Краснояружском горокруге восемь квартир находятся в доме, который восстановлению не подлежит и который должны признать аварийным;
  • В Шебекинском горокруге 26 комнат в общежитии, которое уже признано аварийным.

Также не приступали к восстановлению 475 домовладений — там введён режим ЧС, это Валуйский горокруг и Белгородский район.

Фото: правительство региона

Гладкову не понравилось слово «аварийный»: он считает, что пострадавшее от обстрелов жильё нужно называть «утерянным», дабы избежать ошибок в формулировках. Губернатор также потребовал найти пути ускорения работы, особенно в Валуйском и Шебекинском горокругах — но не за счёт ухудшения качества работы.

Понимаю, что объём работы был выполнен огромный. Оперативно решения принимались, в день обстрелов и разрушений очень часто работы начинали. В любом случае, объём всё ещё остаётся большой. В этой части ситуация меня не устраивает.
Вячеслав Гладков

Полежаев сообщил, что вопрос был проработан со всеми главами 11 муниципалитетов, и крайняя дата восстановительных работ — март этого года. 

Отметим, что, по словам замгубернатора Владимира Базарова, в ведении минстроя было 149 разрушенных обстрелами домов.

«Не допускаем фантасмагории». Гладков — о восстановлении разрушенных снарядами домов
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