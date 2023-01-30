Из-за режима ЧС в Белгородской области не могут восстановить 475 обстрелянных домов

Гладкову не понравилось слово «аварийный»: он считает, что пострадавшее от обстрелов жильё нужно называть «утерянным», дабы избежать ошибок в формулировках. Губернатор также потребовал найти пути ускорения работы, особенно в Валуйском и Шебекинском горокругах — но не за счёт ухудшения качества работы.