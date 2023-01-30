«Искра Юга — 2022»: жюри определило лучших журналистов юга России

Главный приз в категории «Лучшая аналитическая статья» за проект «Репетитор против учителя: как зарабатывают миллиарды на волгоградских школьниках» был присужден Сергею Кузнецову, журналисту портала «НовостиВолгограда.ру». Кроме того, сотрудники данного инфопортала, входящего в медиахолдинг 1MI, стали лидерами еще в одной номинации — «Лучший тематический проект»: Никита Мартышко и Сергей Матанцев получили приз за материал «Региональные элиты Волгоградской области — 2022». Об этом информирует novostivolgograda.ru.