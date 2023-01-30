«Искра Юга — 2022»: жюри определило лучших журналистов юга России

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
Мероприятия по присуждению ежегодной премии в сфере журналистики проводятся уже в пятнадцатый раз. Идея конкурса заключается в популяризации и повышении качества массмедиа регионов юга России с помощью поощрения талантливых авторов.
Номинантами конкурсного сезона стали свыше 600 журналистов из 126 изданий регионов Юга Российской Федерации, что является новым рекордом за всю историю проведения конкурса.
Главный приз в категории «Лучшая аналитическая статья» за проект «Репетитор против учителя: как зарабатывают миллиарды на волгоградских школьниках» был присужден Сергею Кузнецову, журналисту портала «НовостиВолгограда.ру». Кроме того, сотрудники данного инфопортала, входящего в медиахолдинг 1MI, стали лидерами еще в одной номинации — «Лучший тематический проект»: Никита Мартышко и Сергей Матанцев получили приз за материал «Региональные элиты Волгоградской области — 2022». Об этом информирует novostivolgograda.ru.
Статью сотрудника Donnews.ru Сергея Деркачева признали лучшей в номинации, посвященной науке и инновациям. Жюри присудило ему главную награду за публикацию «В Ростове эксперты похоронили микроэлектронику и обсудили, можно ли ее возродить».
Руслана Мельникова, журналиста редакции «Российской газеты» в Ростове, наградили за проект «РГ» нашла пропавших мариупольцев в зоне боевых действий». Его материал был признан лидером категории «Лучший репортаж».
В номинации «Лучшее журналистское расследование» первый приз взяли Александра Шевченко, Валентин Булавко и Марина Рыбалкина — сотрудники редакции 161.RU.
За лучший проект о цифровизации жюри наградило Евгения Ракуля, журналиста «Эксперта Юг». Он представил на конкурс материал под названием «Донской бизнес и ИТ-сектор нащупывает кооперацию».
Анастасию Миронову из 161.RU премировали за лучший дебют. Она представила на суд жюри расследование «С Дона выдачи почти нет: почему за 11 лет помилован лишь один осужденный из 1364».
О социальных проектах и НКО лучше всех рассказала Наталья Бахадори, сотрудница информационного портала «Это Кавказ», в своем материале «Не каждый поймет наше счастье и наше горе».
О креативных индустриях в статье «От Winamp-а до искусства: путь российского диджея» написал Вячеслав Рыжков, журналист издания «Югополис». Он получил признание жюри и главную награду категории.
В ходе мероприятия были проведены и мастер-классы. По итогам конкурса победителям сезона в торжественной обстановке вручили денежные и иные виды наград, а также статуэтки «Искры Юга» и дипломы.
Ознакомиться с материалами финалистов и лауреатов, а также с записями мастер-классов и церемонии награждения можно на сайте конкурса: iskra.expertsouth.ru.